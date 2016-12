«La vida laboral no está pensada para un mundo con niños»

Manuela, Adara, Jaime, Alicia, Isaac, Lucas, Marcos y el bebé de Artemisa Fernández, que aún no sabe si será niño o niña. Son los hijos que esperan para 2017 ocho madres asturianas con las que ha contactado EL COMERCIO para conocer cómo afrontan la maternidad en una región que sigue perdiendo población (8.621 habitantes menos en 2015, por lo que se acerca ya al millón de residentes) al ser mayor el número de fallecimientos que de nacimientos y estar marcada por la emigración. Andrea Osendi (31 años), Artemisa Fernández (34), Laura Hevia (34), Rosa del Valle (34), Covadonga Magarzo (35) y Coralia Pose (36) son madres primerizas y, salvo Andrea, superan la edad media a las que las asturianas tienen su primer hijo (32 años). «En mi caso -explica Coralia- aposté por una carrera universitaria, el máster y el doctorado. Teniendo en cuenta que las becas son escasas y que tuve que compaginarlo con abrirme hueco en el mundo laboral, me planté con 35 años casi sin darme cuenta. Pero es verdad que hoy en día parece que necesitamos una mayor estabilidad para tomar la decisión que en tiempos de nuestros abuelos y pensamos que nunca es buen momento».

Su opinión es compartida por todas las demás, aunque hay casos, como el de Covadonga, en el que Isaac se ha hecho esperar un poco más. «Las mujeres nos exigimos mucho para empezar a ser madres», añade Ana Menéndez (31), que junto con Sonia García (36), es una de las dos que espera su segundo hijo. «Queremos un trabajo estable, una casa perfecta, una pareja ideal..., pero igual ese momento no llega».

Pero no solo, dice, influye la autoexigencia, sino también la necesidad de poder afrontar la maternidad con «tranquilidad» y poder darle al bebé, «aunque no todo, sí un hogar sencillo». En este sentido, tener estabilidad económica lo consideran fundamental. Prácticamente todas han iniciado esta aventura -que consideran «algo natural y no un acto de valentía»- con esa seguridad. En la mayoría de los casos, ambos tienen trabajo o «un buen colchón» después de años de ahorro.

«Económicamente, la reducción de jornada es un palo. Lo pagas para estar con tu hijo»

«Ahora que me fijo más, hay muchos locales sin cambiadores. No se puede seguir así»

Sin esa estabilidad, «sería difícil», dicen, y no faltan las críticas a las condiciones laborales de la comunidad autónoma. «¿Somos conscientes de que somos la región europea más rentable a base de degradar nuestras condiciones laborales?», se pregunta Coralia, para quien «Asturias no es una comunidad atractiva para formar una familia. Los sueldos -prosigue- son bajos, está mal comunicada con el resto del país y el extranjero, se encuentra a la cabeza de enfermedades causadas por la contaminación ambiental...».

Que hace «falta trabajo estable y de calidad y apoyar a los emprendedores para fomentar la natalidad», como apunta Andrea, es opinión compartida, pero cuando se les pregunta qué haría falta para revertir el descenso demográfico del Principado, la respuesta es unánime y se centra, sobre todo, en el mundo laboral: «Conciliar». Compaginar la vida familiar y laboral es, para ellas, «básico y fundamental» y piden que se eliminen «las trabas, que no son otras que los horarios abusivos y nada flexibles que hay ahora».

Porque, si no, no ven otra forma de criar a los hijos que poder contar con «la ayuda de los abuelos, si tienes la suerte de poder tenerlos cerca y con salud. O, claro, recurrir a una guardería», indica Laura. «En mi caso, yo vivo en Gijón, pero mis padres están en Tineo y la madre de mi marido, Nicolás, trabaja», dice Andrea a modo de ejemplo. «La vida laboral no está pensada para un mundo con niños», añade Laura. «Los cuatro meses de baja son pocos y pasan rapidísimo. Cuando el niño ya empieza a interactuar, te ves obligada a separarte de él y los quince días de los que disponían los padres hasta ahora eran prácticamente de risa».

«A años luz» de Noruega

Llegadas a este punto, imposible no hacer comparaciones con otros países de Europa. Especialmente, con los nórdicos. «Estamos a años luz». «En Noruega -afirma Coralia-, las madres disfrutan de 46 semanas de baja con el 100% del sueldo y de doce semanas, el padre. Además, si se decide no llevar al niño a la escuela de Educación Infantil se reciben 5.000 euros por niños y año, que es el equivalente a lo que costaría una plaza en esos centros. Puede parecer muy costoso, pero en realidad es bastante simple: consiste en una buena gestión y ausencia completa de corrupción».

A partir de mañana, el permiso de paternidad se ampliará a un mes y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya se ha referido a la necesidad de contar con unos horarios más racionales, que permitan culminar la jornada las seis de la tarde. En sanidad, donde trabajan cuatro de ellas, lo ven complicado de aplicar, pero que se empiece a hablar de ello se ve como un primer paso. «La baja de cuatro meses debería ser igual para los dos», sostiene Sonia.

«La conciliación tiene que estar en la vida de todos», comenta Ana. «Debe figurar en la agenda política y en la de los empresarios. Es necesaria una normalización de la familia» y ella, como el resto de compañeras de este reportaje, ve como principal solución la conciliación, no la reducción de jornada. «Yo puedo acceder a ella hasta que mi hijo cumpla doce años, pero económicamente, en casa, es un palo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, si quieres tener más tiempo para tu familia, lo pagas».

La Seguridad Social recoge una serie de ayudas por maternidad. La más frecuente es aquella a la que tienen derecho las madres trabajadoras que hayan cotizado al menos quince días de cada mes a jornada completa o el 50% a tiempo parcial. Les corresponden 100 euros mensuales hasta que el niño cumpla tres años. También existe la fórmula de deducir esta cantidad del IRPF si así lo quisiera. En el Principado, desde 2014, en función de la renta, se puede deducir un 15% de lo gastado en guarderías.

Para las madres, «las ayudas son pocas», pero más que las económicas directas (el cheque-bebé, de 500 euros, ya no existe) piden medidas más estables, como que las guarderías sean públicas. «Son carísimas», indica Ana en un momento en el que el Principado quiere impulsar un Plan Demográfico con medidas y partidas presupuestarias. Ésa es también una de las principales reclamaciones de Covadonga Magarzo junto con la flexibilidad horaria. «Porque si tu jornada laboral, tus vacaciones no coinciden, ¿qué haces sin ayuda en casa?».

Rosa del Valle, funcionaria policial, vive en Madrid, donde sí existe el cheque-bebé, aunque «el importe de las guarderías también es más alto». Aplaude los avances que tanto la Policía como la Guardia Civil han hecho en cuanto a la maternidad, abriendo áreas de descanso en la jornada laboral para dar de mamar al bebé o poder sacarse la leche. Pero el problema de horarios lo tiene igual, como las demás. «Con mi marido apenas voy a poder coincidir hasta que el niño tenga tres años».

Laura -que antes apuntaba que «la vida laboral no está pensada para un mundo con niños»- concluye que «la sociedad tampoco. Ni en las empresas hay espacios para poder cuidar de los hijos ni en los locales hay cambiadores. Ahora me fijo mucho más y eso tiene que cambiar».