Educación retoma su propuesta de adelantar los exámenes de septiembre

El Comité de Directores de Centros Públicos de Asturias está ya trabajando en el diseño de una propuesta en la que se plantea un cambio en el calendario educativo: trasladar los exámenes extraordinarios de septiembre a finales del curso escolar. Es decir, adelantar estas pruebas a finales de junio o principios de julio.

Y es que la Consejería de Educación ha reactivado su proyecto para modificar la fecha en la que se llevan a cabo estos exámenes. La idea es tener listo un primer borrador para este mes. «Estáis haciendo vuestros deberes», le decía el consejero, Genaro Alonso, al comité de directores encargado de desarrollar este documento durante la reunión celebrada para trasladarles los cambios sobre la nueva prueba de acceso a la Universidad, la EBAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad). La idea, no obstante, se viene gestando desde hace varias semanas.

De hecho, se acordó avanzar sobre esta cuestión en un encuentro celebrado en la consejería el pasado 25 de octubre a la que asistieron representantes de los comités de directores de todas las zonas de Asturias, Gijón-Oriente, Oviedo, Cuencas y Avilés-Occidente. La propuesta surgió durante la reunión y el consejero, explicaron, «la dio por válida».

Una vez Genaro Alonso reciba el documento, estudiará la viabilidad de un planteamiento que no es la primera vez que trata de implementar y que en anteriores ocasiones no contó con el respaldo de buena parte de los centros educativos. La medida afectaría a todo el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y a primero de Bachillerato; en segundo de este último ciclo ya se celebran esos exámenes en junio.

Eso sí, puntualizaba José Ignacio Nieto, director del IES de Luarca, también se está a la espera de que el Ministerio de Educación termine de clarificar las pruebas de final de etapa con el objetivo de encajar ese cambio de fecha de las pruebas extraordinarias de septiembre en el calendario.

En enero de 2016, el titular de Educación en el Principado ya expresaba su postura a favor de realizar este cambio. «Veo aspectos positivos», decía Genaro Alonso a este periódico hace doce meses sobre una medida que, indicaba, permitiría organizarse mejor a los centros y, también, a la consejería a la hora de asignar las plantillas funcionales. Aunque en una reunión celebrada recientemente en Oviedo no se precisó una fecha para la puesta en marcha de este adelanto de las fechas de los exámenes de septiembre, el director del IES de Luarca sí apuntaba que lo idóneo sería aplicarlo «cuanto antes» una vez se decidiera avanzar por ese camino. También señaló que este traslado de los exámenes a junio o julio posibilitaría «organizar un principio de curso normal, sin las apreturas que hay ahora». Y planteó el 1 de septiembre como fecha para iniciar el curso académico.

A finales de 2015, Genaro Alonso ya había traslado esta iniciativa al comité de directores. En aquel momento, el rechazo de la comunidad educativa a este plan fue mayoritario. Los partidarios de este adelanto de la celebración de los exámenes defienden que sí es posible convocar otra prueba «quince días después» de la ordinaria. Y que para preparar al alumno se podrían habilitar clases de refuerzo en el propio centro.

En el otro lado están quienes cuestionan que en tan poco tiempo el alumno pueda adquirir los conocimientos necesarios para superar la prueba. De hecho, incluso hay discrepancias al respecto en el comité de directores.

Asturias no es la única comunidad autónoma que aborda esta cuestión. En Madrid, por ejemplo, la idea del Gobierno autonómico es poner en marcha esta iniciativa ya para el próximo curso. Y en Cantabria, con una profunda remodelación del calendario lectivo, se implementará ese cambio de fechas el curso próximo. «Es una medida de equidad educativa, porque en septiembre, con todo el verano de por medio, muchos alumnos llegan peor preparados a los exámenes que en junio, a no ser que cuenten con la posibilidad de acudir a academias, opción que muchas familias no se pueden permitir», justificaron en Cantabria.

El Consejo de Estado

El Consejo de Estado también se muestra partidario de este adelanto de los exámenes. Entre otros aspectos, este organismo destaca como efectos positivos la reducción del gasto en academias de las familias durante el verano. Las familias –expone– no tendrán que pagar academias durante los meses de verano. También alude a que con esta modificación «todos los estudiantes» podrán disfrutar de las vacaciones estivales. Al suspenderse la convocatoria de septiembre, el periodo de descanso se extiende a todo el alumnado, ya no será solo para los que hayan aprobado todo en las convocatorias ordinarias.

Además, considera el Consejo de Estado –en un informe emitido al analizar el decreto de las reválidas de Secundaria y Bachillerato– que con este sistema hay mayores posibilidades de aprobar. En ese sentido, es destacable que se garantiza que esa evaluación extraordinaria la realizaría el mismo profesorado que ha dado clase a lo largo de todo el curso.