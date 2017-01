El Llar de Viri reabre cuatro días después del incendio

Tan solo cuatro días después de que un incendio destruyera parte de sus comedores, El Llar de Viri, restaurante en San Román de Candamo de la popular guisandera Viri Fernández, reabrió ayer sus puertas con algo más de la mitad de su capacidad anterior al siniestro. Pero con la misma ilusión de siempre y el deseo de que dentro de un mes, aproximadamente, las llamas del pasado día 28 sean poco más que un triste recuerdo del pasado.

En realidad, Viri solo tuvo que cancelar compromisos adquiridos con sus clientes el mismo día del incendio, ya que poco después centró su actividad en la zona que quedó a salvo de las llamas, y pudo mantener los servicios. Ayer fue, en todo caso, la reapertura oficial, ya que, como había advertido tras el suceso que destruyó parte de su negocio, para los dos primeros del día tenía varias reservas que puso el máximo empeño en atender.

Con menos espacio, lo que no ha mermado el fuego es su ánimo de lucha, la carta que ha dado fama a su casa ni la confianza de los clientes. «Pedí a quienes tenían mesa reservada que pasaran por el local para ver si aceptaban las condiciones en que ahora podemos atenderles, pero todos declinaron el ofrecimiento y me dijeron que si a mí me parecía que está bien, es que está bien», manifestó Viri Fernández a EL COMERCIO.

El Llar de Viri tenía capacidad para unas 70 personas y ahora solo puede atender a unas 40, 45 como mucho, según explicó la guisandera. Ha demostrado que puede seguir trabajando sin más interrupción, aunque, con el objetivo de reparar los daños sufridos y recuperar el cien por cien de actividad, ya ha encargado a los técnicos adecuados que se pongan manos a la obra. «Lo principal es reparar el techo y los servicios. Lo demás confío en recuperarlo lo antes posible. No sé exactamente, pero espero que pueda estar todo bien en el plazo de un mes, aproximadamente», indicó.

«Obra sudada por mi familia»

Aunque en pocas semanas el incendio puede quedarse en poco más que un mal recuerdo, Viri apuntó que habla de «partir de cero anímicamente porque parte de lo que vi arder en la galería era, por decirlo así, obra sudada por mi familia, no solo pagada. Pensé en muchas de las personas que me ayudaron, algunas de ellas que ya no están». El siniestro propició una reflexión sobre el futuro, pero «la familia me animó mucho. Me dijeron que juntos podemos lograrlo de nuevo».

Los instrumentos serán los mismos, porque nada de lo imprescindible para servir las especialidades más conocidas de El Llar de Viri resultó dañado. «Aquí la gente viene a picotear de muchas cosas: fabada, pote de berzes, pitu caleya, bacalao, callos. No es que los comensales coman un plato de cada cosa, pero les gusta que ponga de todo eso en la mesa y van probando». Los clientes serán pieza clave en la recuperación. «Mañana –por hoy– tenemos un bautizo y vienen dos hermanos de Panamá. No podíamos cerrar. Estoy muy agradecida a todos. Recibí más de 300 'whatsapp' dándome ánimos. Hubo quien me dijo que si cada uno come aquí tres veces, problema resuelto».