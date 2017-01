Con papá un mes en casa

Muchos han cruzado los dedos estos días para que el parto no se adelantara y sus hijos se han portado. Todo sea por poder disfrutar de sus padres un mes en casa. 2017 comienza con la entrada en vigor del nuevo permiso paternal, que se amplía a cuatro semanas, dos más que hasta ahora. Este derecho, que se podrá disfrutar a jornada completa o parcial, es exclusivo de los padres trabajadores u otro progenitor (en el caso de parejas del mismo sexo) y, a diferencia de lo que ocurre con el de maternidad, no podrá ser cedido a la madre. Se podrá disfrutar justo después del nacimiento, simultanearlo con la madre durante la suspensión del contrato por maternidad o después de la baja maternal. Zeus Fernández Álvarez, padre del primer asturiano del año, Nicolás Fernández López, nacido en el Hospital de Cabueñes a las 2.35 horas de la madrugada, solicitará la baja mañana mismo para distribuirse con su esposa, Ainhoa, la tarea que supone criar ahora a dos hijos, pues ya tienen una niña, Valeria, de tres años.

En cambio, Vicente Pérez, padre del segundo, Izan Pérez Pérez, que vino al mundo en el Hospital de San Agustín de Avilés a las 7.45 horas, lo pensará. Esperará a llegar a casa para ver cómo se desenvuelven con los dos hijos (tienen una niña de cuatro años, Yaiza) y dependerá también de su trabajo como autónomo. Tras estos dos niños, vinieron al mundo Paula Alonso, en el Álvarez Buylla de Mieres (8.15); Claudia López Rodríguez, en el Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea (9.30) y Nuria Riesgo Vázquez (11.56) en el Hospital Central. A lo largo del día, en el HUCA se recibió a Antonella y Noel, y hubo dos alumbramientos más tanto en Avilés como en Mieres.

En el conjunto del país, dos niñas fueron las primeras españolas. Llegaron con las campanadas. Carlota, en Vélez-Málaga, y Lara, en Santa Caterina de Salt (Gerona). Ayer se conoció que en los primeros 2.931 trabajadores asturianos recibieron la prestación por paternidad en los nueve primeros meses de 2016 y que dos de cada tres niños que nacen en los hospitales públicos de la región son inscritos en el Registro Civil de los centros sanitarios.

Nicolás Fernández Suárez 2.35 h

«Tenía que venir a Partos a trabajar y, al final, entré yo»

A Nicolás sus padres lo esperaban para el 13 de enero, fecha en la que su padre, Zeus, cumple años. «Menos mal que no me robó el protagonismo...», decía ayer entre risas. Nicolás desbarató todos los planes tanto a él como a su madre, Ainhoa, que ya había preparado la cena de Nochevieja. Las contracciones habían empezado a aparecer el día antes, 30, pero no fue hasta entrada la noche del 31 cuando se trasladó al Hospital de Cabueñes, donde quedó ingresada a las 21.30 horas. «Las campanadas las vi desde la ducha».

Tiempo después, ya en el paritorio, en un parto natural, llegaba Nicolás a las 2.35 horas de la madrugada. Se convertía así, en el primer asturiano y gijonés de 2017. Pesó 2,850 kilogramos y midió 48 centímetros y, en las primeras horas de vida, «no ha llorado nada y se ha mostrado muy tranquilín». Es el segundo hijo para esta pareja de gijoneses que reside en el límite entre Pumarín y Montevil, pues ya tienen una hija de tres años que se llama Valeria y que ayer ya esperaba conocer a su hermanito.

Ainhoa López Rodríguez, de 28 años, trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital de Cabueñes y, además de su hijo, también ella fue protagonista de una de las anécdotas del día. «Tenía que venir a trabajar a Partos a las ocho de la mañana y, al final, fui yo la que entró». Su marido, Zeus Fernández Álvarez, de 32, trabaja en una empresa de electrónica. Esperará a que pase el día de hoy, fiesta, para solicitar el martes en la Seguridad Social la baja por paternidad, ampliada a un mes.

Izan Pérez Pérez 7.45 h

«Prefiero que haya nacido hoy y tenga este recuerdo»

En Avilés, el primer recién nacido de 2017 se hizo un poco de rogar. Izan Pérez Pérez, de 3,015 kilogramos, no vio la luz hasta las 7.45 horas. Las contracciones pillaron a sus padres, Vanessa y Vicente, ambos avilesinos y residentes en Raíces Nuevo, a punto de sentarse a cenar para celebrar la Nochevieja con sus familiares, por lo que el trajín les impidió tomar las uvas. «En principio, tenía que nacer el día 4, pero yo estaba convencido de que se adelantaría a Año Nuevo», aseguraba el padre, pintor de profesión, en la habitación aclimatada del Hospital San Agustín.

Ni él ni Vanessa, pescadera, podían apartar la mirada por un solo instante del tranquilo Izan, su segundo hijo, quien podrá pasar una fecha tan señalada como Reyes junto a su hermana Yaiza, de cuatro años. «Prefiero que haya nacido hoy, así siempre guardará el recuerdo y la anécdota y, además, yo podré estar el día de Reyes con mi otra hija», comentaba una cansada pero contenta Vanessa. En esta ocasión, le aplicaron la epidural y no tuvo que someterse a una cesárea como hace cuatro años. «Ahora, con la parejina, sí que nos plantamos».

No es el primer caso de un nacimiento en festivo en el seno de esta familia. La hermana de Vanessa ya dio a luz hace unos años el día de Navidad. «Seguro que salen fiesteros», bromeaba una de las enfermeras. Mientras tanto, Izan iba recibiendo las visitas de los familiares que se enteraron de la noticia durante la noche festiva. «¡La mayoría salieron de todas formas!», se reían los padres, que podrán disfrutar de los últimos días de las Navidades junto al mejor regalo posible. Al llegar a casa, será cuando Vicente, autónomo, tome la decisión de solicitar o no la baja.

Paula Alonso y Claudia López 8.15 y 9.30 horas

«En casa nos dejamos tres uvas sin comer»

Paula Alonso, la hija de una pareja de Cabañaquinta (Aller), nació en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres a las 8.15 horas. Tanta prisa se dio en querer nacer que, según contaba su abuelo, Juan Mejido, «en casa nos dejamos tres uvas sin comer». Una hora y cuarto después, a las 9.30 horas, venía al mundo Claudia López Rodríguez, en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. El parto, según fuentes hospitalarias, «fue muy rápido», ya que la madre ingresó a las 6.30 horas y a las 9.30 ya tenía a su hija en brazos.

Nuria Riesgo Vázquez 11.56 h

«Como mi mujer no trabaja, sumaré el de lactancia»

El primer bebé del año de Oviedo, Nuria Riesgo Vázquez, no quiso madrugar. Nació a las 11.56 horas de ayer con 2,990 kilos. «Mi mujer salía de cuentas el día 28 de diciembre, pero no rompió aguas hasta el día 31 a las siete de la mañana», relató Ángel Vázquez, papá orgulloso de la recién nacida. A pesar de que ingresaron en el HUCA bien temprano, el parto se alargó. Lo hizo hasta el punto que comieron las uvas en la habitación de maternidad. El parto se aceleró ya en la madrugada del día 1 de enero y se prolongó casi hasta a mediodía cuando llegó Nuria a colmar la felicidad de esta familia que cuenta con otro pequeño más, Hugo, de seis años. «Está muy pendiente de ella y hasta nos riñó porque su hermana se puso a llorar y dijo que era culpa nuestra».

Él será uno de los papás que estrenarán el nuevo permiso de paternidad de un mes. «Además, como mi mujer no trabaja, le sumaré también el de lactancia, así que en total tendré un mes y medio», explicó. Como curiosidad, cabe señalar que a la pequeña le han invertido los apellidos. «En la familia de mi esposa son todo mujeres. Vienen de una familia de vaqueiros y por eso invertimos el orden».