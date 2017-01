Los Reyes adelantan las rebajas

Por cuarto año consecutivo, existen rebajas liberadas y los comercios ya no tienen por qué iniciar la campaña de saldos el día después de Reyes. Bastaba ayer recorrer las calles más comerciales de las principales localidades asturianas para comprobar que cada vez son más las tiendas que deciden anticipar los descuentos. Cortefiel ya lo hizo hace días y ayer llegó el turno de firmas de moda como Mango, H&M, Bimba y Lola, Inside, Festa... Los descuentos llegan hasta el 50% y, en algunos casos, incluso los superan.

Los Reyes Magos han decidido aprovechar el tirón y ayer, día festivo, fueron muchos los 'ayudantes' de Sus Majestades que se acercaron a las tiendas y grandes superficies para comprar los regalos de última hora. Intu, en Siero, registró un lleno absoluto. Hubo clientes que, tras buscar aparcamiento durante veinte minutos, tuvieron que marchar y otros se armaron de paciencia y dejaron el coche en el polígono del Espíritu Santo para caminar dos kilómetros hasta el centro comercial que este fin de semana ha vivido un repunte en ventas y afluencia. También el Corte Inglés vivió una animada jornada de compras. Y es que, como reconocían encargados y dependientes, Melchor, Gaspar y Baltasar han dado muestras esta vez de ser tan rezagados como supervisores. Supervisores porque también aprovecharon la campaña del 'black friday' de finales de noviembre para empezar a adquirir los regalos con un importante descuento, y rezagados porque se han apuntado a las promociones de los primeros días de enero. «Cada vez vendemos más en estas fechas», decían ayer desde Mango. «Los clientes ya lo saben de otros años y cada vez hay más gente que recurre a las promociones, ya sea el 'black friday' o las conocidas como 'mid sesion sales' (prendas rebajadas a mitad de temporada)». «Porque aunque las perspectivas económicas hayan mejorado, el factor precio sigue imperando». Es algo en lo que coinciden todos.

En la tienda de ropa Inside de Gijón, por ejemplo, se pueden encontrar prendas hasta un 75% más baratas. Leggins, faldas, tops... «Los clientes que han venido hoy (por ayer) casi no entran en los probadores, lo que indica que han venido a comprar Reyes», decía una de las dependientas. «Tras el 'black friday', con tres días buenísimos y un incremento de ventas de entre el 25% y el 30%, ahora la gente viene a las rebajas. Entre medias queda diciembre, que no fue un buen mes», apuntaba. «Es algo que hemos comentado más comerciantes». En este sentido, la compra de artículos por internet también se hace notar. Lo indicaban en Inside, pero también en la cadena de bolsos y accesorios Parfois. «Este año las compras se han retrasado mucho en comparación con el año pasado. No sabemos a qué se debe. Quizá al 'boom' de internet. Al menos, eso es lo que nos dicen también los trabajadores del reparto».

«En Oviedo, la peor en años»

La gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno, afirma que, efectivamente, «estamos asistiendo a cambios en el modelo de consumo, pues internet se ha consolidado como un operador clarísimo de compra y los tiempos también empiezan a ser distintos. La campaña navideña ya no se concentra entre el puente de la Constitución y el día de Reyes, tal y como la conocíamos hasta ahora, sino que comienza antes, a finales de noviembre con el 'black friday'». Está claro, señala, que al comercio minorista, especialmente, «le toca volver a adaptarse».

Comparte su opinión la secretaria de la Federación Asturiana de Comercio, Magdalena Huerga. «Está siendo una campaña navideña atípica y muy tranquila, en parte, por el auge de internet. Llama la atención cómo los grupos de distribución que tienen tienda a pie de calle están enfocando las compras cada vez más al canal online». Por su parte, la presidenta de la Asociación de Autónomos y Comercio de Oviedo, Marta Pérez, calificó la campaña de ventas navideñas como «la peor de los últimos años». Desde su punto de vista, «los períodos de rebajas deberías empezar el 7 de enero porque adelantarlas nos hace mucho daño, no podemos competir contra las grandes superficies», esgrimió. Puso ejemplos. «El 'black friday' y las campañas de descuento previas a Navidad no nos benefician. Las rebajas deberían limitarse a dos veces al año, como se hacía anteriormente», explicó la presidenta de ADACO, que tiene puestas sus esperanzas de recuperación, precisamente, en el período de saldos porque «no nos queda otra».

Aun así, muchos comercios de la capital aprovecharon para abrir sus puertas y «el ir y venir de gente sí que se notó», según Rosa Iglesias, propietaria d e la tienda de ropa Okapi. No ocurrió lo mismo en las Cuencas, donde la mayoría decidió no abrir y algunos solo lo hicieron por la mañana con escasa afluencia de público. Quienes más se animaron fueron los de Sama al coincidir con el mercado semanal, pero los clientes fueron pocos. En su opinión, las aperturas en festivo solo benefician a las grandes superficies del centro de la región. En el Occidente, en cambio, hubo disparidad de opiniones. Mientras que en Luarca los comerciantes consultados calificaron de «flojo» el día de ayer y hubo localidades en las que también adelantaron los descuentos, como en Trevías, en Navia se mostraron a favor de la apertura porque «hay clientes que dejan los regalos para última hora» y en Tapia, ser día de mercado sí influyó para que hubiera más ambiente en las tiendas.

En el Oriente, las ventas tardan en arrancar. Es una opinión generalizada del sector que compartió ayer Lourdes Martínez Silva, de la tienda de moda Soho Sweet, con sede en Llanes, además de en Gijón y en Avilés. «Después del puente de la Constitución y hasta la Nochebuena la cosa ha estado tranquila, pero tras la Navidad las ventas han empezado a animarse», explicó.