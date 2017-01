Una antigua novia del acusado de maltrato en Cangas denuncia amenazas

Una antigua pareja del joven de Tineo que el martes ingresó en prisión acusado de agredir a su exnovia en Cangas del Narcea denunció ayer que J. M. V., incumplió hace unos días la orden de alejamiento que tenía interpuesta hacia ella, su domicilio y su lugar de trabajo, y amenazó a su familia.

Según la joven, vecina de Tineo de 30 años, el martes de la semana pasada, «después de que T. G. -la chica agredida el viernes en Cangas-, le dijera que no quería volver con él, se saltó la orden de alejamiento y pasó a toda velocidad con el coche por mi calle». Explica que ella no estaba en casa en ese momento, algo que él no podía saber, pero que su madre, al sentir el jaleo, se asomó a la ventana. Él se bajó del coche y le gritó «que le dijera a su hija que saliera y que me iba a matar y también a mis padres». La familia lo puso entonces en conocimiento de la Guardia Civil y tienen constancia de que el joven fue detenido, aunque luego volvió a salir.

Fue su pareja hace varios años y, por medio, hubo varias denuncias de maltrato, según relata. «Cuando ya no pude más y lo dejé definitivamente, me soltó dos puñetazos, me destrozó la encía y me sacó un diente, pero yo tuve más suerte y, aun sangrando como estaba, pude salir corriendo». Después de este episodio, y tras varios incumplimientos de órdenes de alejamiento, el joven ingresó en prisión durante tres años. Tras salir de la cárcel, la chica señala que hasta ahora no había tenido ningún problema, y que incluso se puso en contacto con ella para pedirle disculpas.

Tras las amenazas a su familia y después de tener conocimiento de la agresión del viernes, la Guardia Civil la puso sobre aviso. «Durante el fin de semana estuve en vigilancia y tenía que avisarles de cada paso que daba o sitio al que iba». El lunes, antes de que fuera detenido el acusado, «me recomendaron directamente que no saliera de casa».

La antigua pareja de J. M. V. también niega que haya un complot, como ha sugerido la familia del acusado, entre ella y la joven ahora agredida. Sí admite que se conocen y han estado en contacto, especialmente con la familia de T. G., por su preocupación de que pudiese estar siendo víctima de malos tratos como le había sucedido a ella.

Sobre este punto, fuentes cercanas a la familia del presunto agresor aseguran estar en posesión de mensajes entre ambas chicas -que habrían sido aportados a la investigación- en los que se ponían de acuerdo para citarse en Cangas con él, lo que supondría que quebrantase la orden de alejamiento que pesa sobre su anterior pareja para poder denunciarlo.

Por otra parte, el abogado defensor, Rubén Fernández, quiso aclarar ayer que en el informe médico de la joven agredida el viernes «no constan lesiones graves» y no se recoge nada de roturas en costillas o lesiones en el pulmón. El parte de lesiones del hospital cangués, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, cita «policontusiones faciales, cervicales, dorsales y lumbares y contusiones en rodilla y brazo». También hemorragia subconjuntival (rotura de pequeños vasos sanguíneos en los ojos) y hematuria macroscópica (presencia de sangre en la orina). La familia también quiere puntualizar que el joven no fue capturado. Su padre fue a buscarlo a Gijón, a donde se había desplazado, «ya de acuerdo previamente con él y con la Guardia Civil de Tineo, para entregarse voluntariamente».