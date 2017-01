«¿Cómo vamos a volver con el empleo precario que hay?»

Comienzan 2017 repartidos por distintos países, donde es imposible no acordarse de la patria chica, Asturias, de la que partieron en busca de nuevas oportunidades, en gran parte porque no las encontraban en su lugar de origen. EL COMERCIO ha contactado con algunos de los emigrantes asturianos para conocer qué piden a los Reyes y, en especial, para la comunidad de la que salieron hace años. «Trabajo estable para los dos en Asturias. Sería la manera de volver», indica Gloria Barros Cotera, decoradora de interiores de Pola de Lena que vive desde hace algo más de cinco meses en Heilbronn, un pueblo al norte de Stuttgart (Alemania).

Allí se reunió con su marido, el ingeniero técnico de minas Daniel Díez, que reside en la localidad desde hace dos años y medio y trabaja de maquinista para la empresa Kurz. «La movilidad nunca fue un problema. Trabajó en Asturias y en más lugares de España, en la construcción de autovías y puertos, pero todo lo que ofrecían eran trabajos precarios», añade Gloria, de 43 años, que va a clases de alemán cuatro horas los cinco días de la semana, porque «si no, es muy difícil encontrar empleo». En un país distinto, dice, es difícil no hacer comparaciones. «Los políticos son como el día y la noche. Hace falta más gente que, en vez de aparentar, trabaje. Debería ser como en la empresa: si no lo haces bien, a la calle». Además, al estar más de dos años separados, la pareja, con un hijo, Martín, de seis años, conoce de primera mano las conexiones. «Asturias está tan mal comunicada... En infraestructuras se ve muy parada. Mira el AVE en Lena...».

De similar opinión es el joven Borja Cobián, de 28 años y de Sevares. Diplomado en Relaciones Laborales, reside desde hace dos años en Londres, donde trabaja de agente de facturación en Philippine Airlines. «Veo necesario renovar la cultura empresarial y política asturiana, tanto en los partidos tradicionales como en las fuerzas emergentes. La única excepción son algunos excelentes representes municipales», dice. En su caso, emigrar fue «una aventura personal», pero ya que en la capital británica ha encontrado «estabilidad laboral y personal», no se plantea volver. Retornar tampoco está en los planes del avilesino Juan Antonio Salgado, de 33 años, con tres carreras a sus espaldas (Ingeniería superior de Telecomunicaciones, Ingeniería superior Industrial y licenciatura en Administración y Dirección de Empresas). Desde hace dos años y medio, trabaja en Ankara (Turquía), donde es delegado de una multinacional del sector ferroviario. En una ciudad que se ha visto sacudida en ese tiempo por cuatro atentados y un golpe de Estado, Juan Antonio considera que «Asturias debe refocalizar totalmente su sector productivo, apostando por una industria de valor añadido, porque, de lo contrario, no somos competitivos».

Borja Cobián (Piloña, 28 años) Reino Unido Pablo M. Menéndez (Oviedo, 36, centro) Maestro en Luisiana (EE UU) Juan Antonio Salgado (Avilés, 33 años) Turquía Daniel Díez y Gloria Barros (Avilés y Lena, 45 y 43 años) Alemania Daniel García (Siero, 27) Polonia Marcos Rodríguez (Gijón, 43) Arquitecto de sistemas. Francia «Veo necesario un cambio tanto en los partidos tradicionales como en las fuerzas emergentes» «Que haya en El Cristo un Centro de Alto Rendimiento con instalaciones de rugby para el Cowper R. C.» «Hay compañeros que quieren regresar. Pero los sueldos son bajos y no dan pie a formar una familia» «La comunidad está tan mal conectada... En cuanto a infraestructuras está muy parada. Mira si no el AVE» «Noto mucha desunión. Asturias no despegará sin acuerdos, sin ir todos en la misma dirección» «Volvería aun perdiendo dinero para ganar calidad de vida. Pero no veo estabilidad»

Ahora mismo, busca progresar en su carrera y no atarse a ningún sitio en concreto, «pero hay compañeros que sí quieren volver a casa, pero los salarios son muy bajos y eso repercute en proyectos vitales, como formar una familia, y en el consumo». En Breslavia, al suroeste de Polonia, vive el sierense Daniel García, de 27 años. Lleva ya un lustro en la ciudad y trabaja en una multinacional de telecomunicaciones americana, en Incidencias. Desde que llegó a Polonia está indefinido, pero aun así, echa un ojo a las ofertas de empleo de su sector en el Principado. «Son contratos temporales que no aportan seguridad y con unas condiciones salariales que en absoluto mejoran el nivel de renta de aquí». Disfrutar del Sporting tranquilo, dice entre risas, es otro de sus deseos para 2017, como surfear en casa, el del actor y guionista ovetente David León (31años), que reside en Los Ángeles.