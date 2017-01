Juegos accesibles para ciegos en el móvil

Las personas ciegas tienen ya la posibilidad de divertirse con juegos accesibles en el móvil y en sus tablets. El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la ONCE, la Fundación Vodafone y la empresa Unobrain, y permite que los discapacitados visuales puedan entrenar la memoria, el cálculo y otras funciones ejecutivas a través de sus smartphones o tablets. Según explicó la ONCE ayer, en la presentación que tuvo lugar en Oviedo, «los juegos están pensados para todos los gustos y posibilidades». Así, hay desde propuestas de operaciones matemáticas, como 'Super Ahorro' o 'MayorMente', y combinaciones de letras, como 'Esta palabra me suena', hasta de habilidad y destreza como 'De pesca', 'Ositos, 'Semáforo' o 'Sónar', entre otros. En total, el denominado 'Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone está compuesto por una serie de nueve juegos, recopilados en la aplicación de Unobrain y disponibles para ser descargados de forma gratuita en los markets online de aplicaciones móviles: Apple Store para iOS y Google Play en Android.

Para poder acceder a los juegos, es necesario tener instalada la aplicación en los dispositivos móviles. para ello, las personas con discapacidad visual grave lo primero que tendrán que hacer es activar las soluciones de accesibilidad, como VoiceOver Over o TalkBack, dentro de los ajustes generales de su terminal. Tras ellos, acceder al market online y descargar la aplicación gratuita Unobrain. De momento, cinco juegos componen la serie. Los cuarto restantes se irán incorporando en las próximas semanas. En la presentación estuvieron presentes la jefa del departamento de Servicios Sociales para afiliados en Asturias, Carmen Martínez Redondo, y Silvia Borrego Rebollo, instructora de Tiflotecnología y Braille. «Esta aplicación es una muestra de la importancia de concienciar a desarrolladores y empresas y de que haya un diseño igual para todos», indicaron.