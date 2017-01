El lobo se come al asturcón

Las razas autóctonas, alguna de ellas en peligro de extinción, están siendo objetivo de los lobos, un problema que, según la diputada de Foro Carmen Fernández, el Gobierno del Principado no es capaz de atajar. Y es que quizá la más emblemática de estas razas, el caballo asturcón, está sufriendo los ataques de los cánidos. «Existen abundantes y contundentes datos en cuanto a los daños a las razas autóctonas, como por ejemplo los 60 asturcones abatidos por el lobo a fecha 28 de noviembre de 2016, en los que, por otro lado, el Gobierno del Principado de Asturias también invierte dinero en conservar», explicó la diputada.

Son en teoría dos especies en peligro de extinción que colisionan. Pero, en opinión de Foro, puede que no sea así, pues Fernández criticó «el engaño permanente del Gobierno de Javier Fernández intentando transmitir la idea de que el lobo es una especie en peligro de extinción cuando en realidad no es así». Carmen Fernández apunta que entre 2009 y 2014 pasó de haber 22 grupos familiares de lobos en la región a 39 y asegura que no hay ninguna norma nacional o internacional que proteja al lobo en Asturias. En concreto, habla del Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural Europeo, y de la Directiva Europea Hábitat, con lo que concluye que «la supuesta protección del lobo es una decisión unilateral del Gobierno asturiano».

Carmen Fernández habla «del problema crónico del lobo» en Asturias y lo achaca a «los constantes incumplimientos y engaños socialistas». El caso es que el medio rural está soportando importantes daños y, en opinión de la diputada de Foro, «el pacto presupuestario PSOE-PP-Ciudadanos va a agudizar el problema, porque ni se contemplan mejoras en el control de la sanidad de la fauna silvestre ni se aumenta la inversión en la prevención de daños». Más al contrario, advierte de que la partida para paliar esos daños alcanza este ejercicio los 1.850.000 euros, un millón más que en 2016.

Llama la atención Fernández sobre el papel que juega en el control del lobo la Guardería de Medio Natural, a cuyos miembros, según apunta, «en ningún proceso opositor se ha solicitado permiso de armas, cuestión que pone en serias dudas la legalidad de que el uso de armas se encuentre entre sus funciones».

Ante todo esto, Carmen Fernández advierte de que el aumento de población del lobo es uno de los factores que influyen en «el desplazamiento de las poblaciones de jabalí hacia las zonas periurbanas, con los consiguientes peligros».