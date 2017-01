«Tenía 19 años, estaba embarazada y en la calle, hasta que dije 'no puedo seguir así'»

«No voy a sonreír», dice muy seria. Ante la preocupación de que no quiera salir en la foto, la carcajada es inmediata. «Es que no quiero que se vea la ortodoncia». Porque, Raquel Suárez se muestra muy orgullosa de su historia. La que cuenta hoy una mujer de 32 años, cocinera profesional con contrato indefinido desde hace siete, casada y con un hijo de 13 años. Una historia que habla de una niña que se va de casa, que vive en la calle y que a los 19 años, cuando se queda embarazada, se dice 'no puedo seguir así'. Y cortó por lo sano con un pasado marcado «por una familia muy desestructurada».

Una trabajadora social le dio dos opciones para escapar de la situación en la que se encontraba: «O vas a un albergue o, si quieres, vas a la Asociación Albéniz. Lo del albergue no me convencía, porque era solo por siete días. Decidí por lo otro». Y 'lo otro' la ayudó a tener a su hijo, a sacar el graduado escolar y, después, a lograr titulación de cocinera en la Escuela de Hostelería de Gijón. La ayudó, también, a preparar unas oposiciones. «No aprobé, pero quedé en la bolsa de empleo. Trabajo de cocinera desde 2007».

«No es fácil salir»

Conuna sonrisa enorme y ante la mirada de su hijo, aquel que le hizo dar el paso, y de su marido, uno a cuya boda invitó a sus educadoras de Albéniz, «porque son mis amigas», Rosa Suárez no pone ni un gramo de azúcar a la historia. «Vivir en la calle es duro, pero salir, también. Hay que querer, no es fácil, pero tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida».

Y ella quería «algo diferente a lo que tenía». Reconoce que adaptarse a normas y esfuerzo «me costó, pero lo hizo. Si sabes aprovechar las oportunidades que te dan, puedes salir adelante».

Ella estuvo ocho años viviendo en el hogar de Albéniz. Y estudiando y trabajando y ahorrando. De allí no solo salió con un proyecto de vida independiente, sino, «con una red familiar» y las cosas claras. No quiero volver a atrás», sentencia con una sonrisa.