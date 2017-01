'Erasmus' de bata blanca

Es una especie de 'Erasmus' pero en vez de universitarios, los que rotan son profesionales de la sanidad. Lo hacen en el marco del programa de intercambio HOPE, destinado a facilitar la cooperación y la formación entre los diferentes modelos sanitarios europeos. La iniciativa surgió en 1966, de la mano de la Asociación no gubernamental Comité Permanente de los Hospitales de la Unión Europea, cuando la UE era más un proyecto que una realidad. El plan cumplió el pasado año medio siglo de andadura y en Asturias parece gozar de muy buena salud.

El Principado participa de forma activa desde hace veinticuatro años, cuando comenzó a enviar profesionales a formarse fuera. Desde 1993, han sido treinta y nueve los asturianos que han ido a visitar y ver cómo funcionan los hospitales y centros sanitarios de otras regiones europeas. Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Malta, Grecia, Holanda, Finlandia y más recientemente Estonia y Letonia, son los países que han acogido a especialistas de la región. En contrapartida, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) recibió a dieciséis médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud extranjeros en el marco del programa HOPE en los diez últimos años, según el último balance facilitado por el servicio de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Sanidad.

Amalia Franco, técnica de Salud Pública en Atención Primaria y gerente del Hospital de Jarrio en la pasada legislatura, ha sido la última participante asturiana. Estuvo en junio de 2016 en el complejo hospitalario universitario de Tolouse , en Francia y asegura que la experiencia «ha sido muy positiva y enriquecedora». Durante cuatro semanas, Franco tuvo la oportunidad de ver cómo es el día a día de un hospital que triplica, en dimensiones, al HUCA. «El de Tolouse es un complejo integrado por una docena de hospitales que se ubican en diferentes puntos de la ciudad. Tiene tres mil camas y atiende directamente a una población de un millón de habitantes, aunque su zona de influencia llega a tres millones de personas. Su plantilla global se acerca a las 12.000 personas y su presupuesto es de 1.200 millones de euros al año. Es como todo el Sespa junto», detalla. Esta médica conoció de primera mano «los programas de coordinación territorial, que era uno de los aspectos que más me interesaban». También los planes de innovación, uno de los puntos fuertes del macrohospital francés, que dispone de un equipo de investigación de cincuenta personas, resalta. «En Francia le dan mucha importancia a la innovación e invierten mucho más en personas y proyectos que en edificios», explica. El de Tolouse es un hospital que participa en decenas de proyectos europeos de investigación. «Colaboran, por ejemplo, con la compañía Airbus y tiene uno de los centros de simulación más potentes de Europa».

Primaria, en manos privadas

Una de las grandes diferencias con las que Amalia Franco se encontró y que le llamó «mucho la atención» es que en Francia «no tienen una red de Atención Primaria como aquí. Allí está en manos de la medicina privada, de mutuas y los centros de salud como tal no existen». El sistema público, por tanto, está centralizado en los hospitales que, además, «compiten entre ellos y a su vez con el sector privado, por los pacientes». Como aspecto positivo, asegura que los franceses «tienen una coordinación territorial más potente y mejor organizada. Ellos han sacado una ley que obliga a los hospitales grandes a coordinarse y a no excluir a los pequeños». Además, los profesionales más jóvenes deben rotar obligatoriamente por hospitales de pequeñas dimensiones. «Es una forma de garantizar la atención en los núcleos no urbanos», indica.

En cuanto a listas de espera «en Francia tampoco están mucho mejor». La diferencia estriba en que «es el paciente el que escoge centro hospitalario para operarse». Eso hace que las demoras no sean interpretadas como un síntoma de 'mala calidad' o 'gestión deficiente', como puede ocurrir en España. «Allí si un centro tiene una lista de espera muy larga es sinónimo de prestigio, de que todo el mundo quiere operarse o consultar allí».

Eugenia García Sastre, médica uróloga del Hospital de Jove, es otra de las profesionales que han participado en el programa HOPE. En su caso, fue Letonia, donde pasó un mes de verano en 2013. Esta facultativa, que antes de recalar en Gijón ejerció como jefa de sección de la Unidad de Gestión Clínica de Urología del Hospital de Jarrio, estuvo en el Hospital Pediátrico de Riga. Aunque ella había solicitado 'rotar' por Reino Unido o Dinamarca, finalmente le tocó uno de los países del extinto 'telón de acero'. «Fue una gran experiencia, porque en Letonia tienen programas sociosanitarios muy desarrollados pero, por contra, los pacientes tienen que pagar por todo». Desde fármacos «hasta una mascarilla o unas calzas para entrar a visitar a un paciente en la UCI». Además de en Riga, Eugenia García Sastre conoció otras dos regiones de Letonia: Liepaja, donde conoció un macrohospital de diez plantas de estilo soviético, y Ventspils. «Funcionan muy bien en rehabilitación, pero por ejemplo alucinan cuando les explicas que aquí tenemos historia clínica electrónica y que aspiramos a que todos los hospitales puedan conectar los datos unos con otros».

Sueldos de 5.000 euros

Noelia Varela es enfermera de Salud Mental y asegura «haber tenido el mejor HOPE que se pueda pedir». En su caso, esta profesional que hasta hace poco era directora de Enfermería en Arriondas (ahora está en Psiquiatría del HUCA), rotó por cuatro hospitales psiquiátricos y tres países. A saber: Francia (estuvo en Metz y Lilles), Bélgica y Luxemburgo. De su 'erasmus' particular destaca como positivo que «los profesionales en esos países están más valorados y mucho mejor pagados». Una enfermera puede llegar a cobrar hasta cinco mil euros, afirma. En el aspecto más clínico le gustó, apunta, «un plan para prevenir agresiones, en el que participan todos los profesionales del centro, y que funciona muy bien en los hospitales psiquiátricos». Algo, dice, «a imitar».