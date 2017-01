Adiós Navidad, negro mineral de mi María Luisa, Cristina Pedroche y su incansable lucha por la igualdad de todas las hembras con corsés de esparto, ese polvorón que siempre te tienta a última hora, no dirán que no, las postales llenas de buenos deseos y felicidad de aquellos y aquellas que, por lo general y en particular, el resto del año te hacen la pascua. Para nada el caso de nuestra Cherines, que es verla pletórica con las castas manos en la entrepierna, pose relajada a la vez que casual, y empezar el curso con gran alegría y espíritu cuqui, que es lo que se lleva este 17.

Sonríe Cherines como la pastora de este pesebrillo que integran mi Deivid Rodríguez Medina, en el papelón de estrella fugaz que a todos nos guía, y mi Cuervas-Mons de Herodes 'El Grande' con bufanda a cuadros y de cashemir. Toda una estampa 'a mí plin, Maniega', que, en lenguaje cuqui, se traduciría: «Hasta nunqui, loqui». Sagrada familia. Se viene congreso y la lideresa no quiere trifulcas con esa tal «Carmen, que es una chica a la que conozco hace mucho tiempo».

Ahora todo es eso: colores pastel, tiendas con palés y paredes blancas de ladrillo visto, azules turquesa, lana, infusiones, bloguers, influencers, gatitos y brunchs, Trillos-Figueroa y Martínez-Conde y vivas a Honduras.

Así que esta menda a este año nuevo le pide más barro, más carbón, más tajos, ceses fulminantes y unas campanadas con Chicote en tanga. Y menos pijaes, listas de espera, falso buenrollismo, pensiones de chiste, amnesias comunes, libros de autoayuda, pilates, mindfulness, noes pero síes, ceses programados de la actividad y nuevos letrados del Consejo de Estado. Menos villancicos y más trailaralará laralá.