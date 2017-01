Vecinos y ecologistas reclaman más medidas contra la contaminación

Las medidas puestas en marcha por el Principado para mitigar los altos niveles de contaminación que se vienen registrando desde hace semanas en la zona central de la región no son del agrado de vecinos ni de ecologistas. El riego de calles en el entorno de Lugones y la recomendación de usar el transporte público y de restringir el uso de la calefacción fue ayer calificado por Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista, de «medida claramente insuficiente, después de dos semanas de contaminación disparada». Y es que el balance ayer tampoco fue bueno, con una situación mala en Trubia por altos niveles de benceno, regular por partículas en suspensión en Purificación Tomás (Oviedo), Lugones y La Felguera, y deficiente por el mismo motivo, en Mieres.

Pablo Castañón, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Avilés, es consciente de que «el grado de concienciación de la gente por haber convivido tanto tiempo con la contaminación, no es excesivamente alto», a pesar de que en la Villa del Adelantado «el nivel de partículas está alto continuamente y el benceno se dispara de vez en cuando». Pero apunta que «sí existe preocupación entre la gente joven».

Castañón reconoce que grandes empresas de la zona como Arcelor o Asturiana de Zinc hacen esfuerzos por tomar medidas contra la contaminación, pero «hay que pedirles que hagan un esfuerzo mayor. La gente de cierta edad contrapone el trabajo a la salud, pero si ve que esta se deteriora, se implica más».

Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón, cree que el Principado «toma ahora alguna medida contra la contaminación debido a la presión social». Por eso considera importante que el Gobierno regional haya aceptado que existe un problema, aunque «le falta cierto impulso. La sensación es que en sus intervenciones públicas nada y guarda la ropa». Arias asegura que «no vamos contra ninguna empresa», pero sí cree importante que «de tiene que ser más exigente en el cumplimiento de la normativa e ir hacia un horizonte con cada vez menos emisiones». El presidente de la FAV critica las medidas adoptadas por el Principado y apuesta por «solucionar los problemas colectivos de medio ambiente, porque de nada sirven los individuales, más allá de regar calles o no coger el coche, si no hay planes de movilidad sostenible».

A la Federación Asturiana de Concejos no ha llegado ninguna queja de ayuntamientos en relación con la contaminación. Su presidente, Ignacio García Palacios, confía en el criterio del Observatorio de la Sostenibilidad, aunque aseguró que «entiendo y comparto que cuando hay problemas de partículas es normal que se tomen medidas correctoras y haya protestas». Pero la FAC no tiene competencias en la materia, aunque «la tendencia de los ayuntamientos y demás administraciones es ir siempre más allá y buscar la contaminación cero», si bien reconoce que en una región industrial como Asturias «es difícil». Eso sí, García Palacios apunta que «colaboramos, pero sin ninguna responsabilidad, porque no tenemos competencias».