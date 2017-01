Asturias, la región más castigada por la gripe, con 635,8 casos por 100.000 habitantes

La temporada de gripe en España ha despedido 2016 con un aumento de casos en la última semana del 51 por ciento, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, que muestra cómo continúa la fase de ascenso de la onda epidémica iniciada a mediados de diciembre. Asturias ha vuelto a ser en la última semana del año la comunidad más castigada por la epidemia con 635,8 casos por cada 100.000 habitantes.

El último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe, relativo a la semana del 26 de diciembre al 1 de enero, muestra una tasa de 138,17 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 91,31 casos de la semana anterior, por encima del umbral basal (55,68) fijado para esta temporada 2016-2017. El informe señala un nivel de intensidad muy alto en Asturias, medio en Castilla y León y bajo en el resto de redes centinela, con excepción de Aragón y Canarias con nivel basal. Asimismo, la difusión de la enfermedad es epidémico en Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja; local en Aragón, Cantabria, Navarra y Melilla, y esporádico.

De hecho, la comunidad asturiana es la más castigada una semana más, con 635,8 casos por 100.000 habitantes, seguida de Castilla y León (322,1), La Rioja (240,9), País Vasco (225,8), Cataluña (223,8), Extremadura (167,7), Melilla (164,6) y Cantabria (164,4).

Ya por debajo de la media nacional estarían Madrid (120,4), Navarra (108,2), Castilla-La Mancha (71,3), Canarias (65,6), Baleares (63,9), Andalucía (62), Comunidad Valenciana (50,3) y Aragón (35,4), mientras que de Galicia, Murcia y Ceuta no se especifican datos.

Por grupos de edad, se observa un incremento significativo en las tasas de incidencia de gripe en los grupos de 15 a 64 años y en los mayores de 64 años, mientras que en los menores de 15 años el aumento no es significativo. Hasta el momento se han notificado 6 brotes de gripe en tres comunidades autónomas no especificadas, todos en el ámbito de instituciones sanitarias y en los 6 se ha confirmado como agente causal el virus de la gripe A (el H3N2 y el A no subtipado), que es el que circula por la mayoría del territorio. La edad media de los pacientes afectados es de 58 años y el porcentaje de positividad de las muestras analizadas del 86 por ciento.

Más de 200 hospitalizaciones y 19 muertes

Asimismo, se han notificado 209 casos graves hospitalizados por gripe, de los que 61 han sido admitidos en UCI y 19 han fallecido. En 205 de los pacientes (98,6%) se identificó el virus de la gripe A, y el mayor número de casos se registra en el grupo de 64 años (65%) seguido del grupo de 45 a 64 años (20%).

El 88 por ciento de los pacientes con información disponible presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. En los adultos los factores de riesgo más prevalentes son la enfermedad cardiovascular crónica (40%), la enfermedad pulmonar crónica (36%) y la diabetes (34%), y en los menores de 15 años la enfermedad pulmonar crónica (6%) y la enfermedad cardiovascular crónica (6%).

El 70 por ciento de los pacientes desarrolló neumonía y 40 casos ingresaron en UCI (29 por ciento de los que tenían información sobre este aspecto). Y de los 169 pacientes pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 66 por ciento no habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada.