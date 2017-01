IU ve «escandalosos» los problemas de contaminación de la zona centro de Asturias

El portavoz de IU de Gijón, Aurelio Martín, ha considerado "escandalosa" la situación medioambiental de la zona central de Asturias, a lo que ha visto necesario tomar medidas y no resignarse a esperar a que llueva como otros animan.

Martín, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha considerado que existe un peligro de que veamos como normal lo que no lo es. A este respecto, ha señalado que no hay mes que no haya una incidencia medioambiental, por lo que ha alertado de que casi ya no es noticia. Es por ello, que ha visto fundamental tomar medidas ya, a lo que ha recalcado que si bien los coches es una fuente de contaminación, también lo son las empresas. Sobre esto último, ha aludido a la revisión de las autorizaciones ambientales integradas que está realizando el Principado, algunas de las cuales, según él, se dieron en su día "bastante a la carta".

Martín ha abogado, por este motivo, por actualizarlas y exigir a las industrias lo mismo que en otros países europeos. También ha considerado conveniente contar con una capacidad de medición propia y una actuación proactiva del Ayuntamiento. Además, ha dicho compartir la iniciativa de IU Asturias de celebrar una cumbre entre ayuntamientos y Gobierno regional para atajar el problema de la contaminación. Ha insistido, en este caso, en que la salud de las personas no puede depender de las condiciones climatológicas.