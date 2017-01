El Ayuntamiento de Gijón asumirá el control de la polución en la zona Oeste

Los vecinos de la zona Oeste de Gijón están cansados de soportar las emisiones contaminantes de las grandes empresas ubicadas en la zona y del puerto de El Musel. Éste ha adoptado una serie de medidas para reducir al máximo la contaminación, pero sigue habiendo problemas en todo el área industrial. Con el fin de ejercer un mayor control, el Ayuntamiento de Gijón ha sacado a licitación una estación móvil que, según explicó la alcaldesa, Carmen Moriyón, irá rotando por las parroquias de Jove, Tremañes o Veriña, «en función de las necesidades de lo que determinen los servicios técnicos de medio ambiente». Eso sí, para evaluar la situación también se precisa de los datos de las estaciones de control dependientes del Principado y de las que son propiedad de las empresas.

Mejor que en 2015

Los datos de las estaciones ubicadas en el municipio reflejan que las superaciones de partículas en suspensión de 10 micras fueron el año pasado notablemente menores a las de 2015. Según informó la regidora, en la avenida de la Argentina hubo siete superaciones de los niveles máximos, cuando el año anterior fueron 21; en Hermanos Felgueroso se empeoró un poco, con tres superaciones frente a una, y en la avenida de Castilla, solo una vez se sobrepasó el límite, mientras en 2015 ocurrió en siete ocasiones. La estación de Santa Bárbara fue instalada el año pasado, con dos veces que se superaron los límites, pero no se puede comparar con ejercicios anteriores. Las dos estaciones restantes, las de la avenida de la Constitución y de Montevil no superaron los umbrales máximos en ninguna ocasión, mientras que en 2015 la primera lo hizo en siete ocasiones y la segunda, en once.

Las partículas que recogen las estaciones de control de la calidad del aire son más pequeñas que las que recogen los vecinos en sus viviendas y que habitualmente ensucian casas, calles y vehículos. Las protestas son constantes y reclaman que se actúen contra las empresas emisoras de contaminación, al tiempo que apuntan fundamentalmente a Arcelor, la central térmica de Aboño y la cementera de Tudela Veguín. Por eso, mañana, a las siete de la tarde, en el Ateneo de La Calzada, se celebrará una reunión de la Plataforma contra la Contaminación de Xixón para analizar los últimos episodios de polución que hubo en el municipio, al tiempo que se fijará un calendario de movilizaciones para reclamar una solución al problema.