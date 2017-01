«Es más duro todo esto que haber visto los primeros casos de VIH»

–¿Conoce a los que le denuncian?

–Son cinco médicos, y uno de ellos ni siquiera es internista ni se presentó a la OPE; es neurólogo.

–Entiendo que entre los denunciantes hay médicos que no lograron plaza tras la OPE y que reclaman porque creen que se han visto afectados negativamente.

–De los cuatro internistas que acudieron a la Fiscalía, dos suspendieron la primera parte del examen, por lo tanto, no están afectados. Hay un tercer médico, neurólogo, que es marido de una de esas dos denunciantes. Las otras dos personas sí aprobaron la OPE y habían obtenido plaza.

–Fue usted quien diagnosticó el primer caso de sida en Asturias. ¿Es más duro todo esto que ha surgido con la OPE que haber visto aquellos primeros pacientes con VIH hace ya tres décadas?

–Totalmente. A mí siempre me gustó atender pacientes y sobre todo los primeros afectados de VIH porque eran enfermos a los que nadie quería ver, les tenían miedo. Pero no me cuelgo medallas por eso. Lo único que hice fue actuar con profesionalidad y dar a esos pacientes el trato que se merecían. A lo largo de todos estos años, mi compromiso ha sido con los pacientes y con el sistema público. Tengo la conciencia muy tranquila.