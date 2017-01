El Principado asegura que la contaminación remite mientras sube en el área central

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente aseguró ayer que había constatado «una significativa mejora en la calidad del aire en Asturias» entre los días 4 y 7 de enero, pero dos de las estaciones medidoras de la red pública –Lugones y Trubia– alcanzaron el nivel rojo, indicando una calidad del aire mala, la peor que ofrece la escala.

El Principado apunta que el pasado miércoles hasta diez estaciones superaron los 50 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión de 10 micras, pasando a solo una el sábado, la de Lugones. También indica que mejoró la situación en cuanto a las partículas de 2,5 micras. Desde la consejería se asegura que «no cabe hablar de incumplimientos de los límites» y añade que está promoviendo «actuaciones de riego de vías y recomienda el uso del transporte público y un empleo moderado de las calefacciones, precisamente en la zona de Lugones, por razones de prevención y compromiso con la defensa de la salud».

La consejera Belén Fernández explicó que su departamento vigila la evolución de la calidad del aire y «está siempre predispuesta a adoptar las medidas que se consideren precisas; y ante los problemas de contaminación, actuamos sin confiar la solución al cambio de la meteorología, pero tampoco se debe ocultar que episodios de estabilidad atmosférica como los que se están produciendo estos días dificultan la limpieza del aire que respiramos».

No rechaza Fernández adoptar otro tipo de medidas, pero asegura que «todas tienen que basarse en datos reales y aplicarse en el marco de la legislación ambiental, no en conjeturas; las tergiversaciones alarmistas sin base real no pueden ocultar la verdad en un asunto tan sensible como éste».

Los valores de calidad del aire analizados por la consejería se referían hasta el sábado, pero ayer la situación parece que cambió, ya que la zona central de Asturias presentaba una situación cuanto menos regular, aunque en algunos puntos llegaba a mala. Las estaciones de control ofrecen valores medios de las últimas 24 horas, que son los que se tienen en cuenta para la adopción de medidas paliativas. Las partículas más peligrosas son las más pequeñas, es decir, las que solo miden 2,5 micras, y que no han de superar los 25 microgramos por metro cúbico. La estación de Lugones alcanzó los 42,3 (calidad mala), mientras que en calidad regular se quedaron La Felguera, con 33,3; Santa Bárbara (Gijón), con 30,8, y Purificación Tomás (Oviedo), con 25,8. Las partículas PM10 llegaron a 55 en Lugones. Pero otro elemento contaminante, como es el benceno, alcanzó los 19,1 microgramos por metro cúbico en Trubia (Oviedo), cuando el máximo es de 5.

Precisamente para tratar de rebajar los niveles de benceno se convocará una reunión esta semana entre el Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y las empresas implicadas para tratar de adoptar medidas concretas. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo, recordó que en Trubia hay estación medidora solo desde julio y apuntó que la reunión prevista «es un primer paso, aunque el incumplimiento de la normativa no se podrá constatar hasta pasado un año». Además, recordó que la presencia de benceno en el aire «es un problema muy peligroso».

La consejería analizará de nuevo hoy los datos que reflejen las estaciones de control para ver si cambia las medidas correctoras. Hay que recordar que los ecologistas vaticinan para hoy un «lunes negro» debido al reinicio de los colegios y el aumento del tráfico en las ciudades.