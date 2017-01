Oposición y ecologistas reclaman más control de las emisiones en las empresas

Parece que todo se fía a un cambio en las condiciones meteorológicas, ya que, a pesar de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Infraestructuras para reducir la contaminación, una decena de estaciones medidoras presentaban ayer niveles regulares o malos de partículas en suspensión y benceno. Regar calles y carreteras en el entorno de Lugones y recomendar el uso del transporte público y restringir los horarios de las calefacciones no han sido suficiente. Por ello, partidos de la oposición y organizaciones ecologistas apuntan a atajar el problema en su origen, es decir, en las industrias emisoras.

Las estaciones medidoras registraron ayer de media en 24 horas niveles 'regulares' de calidad del aire en partículas en suspensión de 10 micras en Lugones (68,9 microgramos por metro cúbico), Sama (65,3), Matadero-Avilés (68,6), Palacio de Deportes de Oviedo (56), Avenida de la Argentina-Gijón (56), Hermanos Felgueroso-Gijón (54,8) y Santa Bárbara-Gijón (50,6). En cuanto a las partículas de 2,5 micras, los niveles fueron malos en Lugones (46,5), La Felguera (44,7) y Santa Bárbara-Gijón (40,5) mientras que eran 'regulares' en Purificación Tomás-Oviedo (31,9), Constitución-Gijón (28,3) y Montevil-Gijón (30,8). Finalmente, la calidad del aire era 'mala' por benceno en Trubia (20,1) y regular en Llaranes-Avilés (5,8).

Los partidos de la oposición exigen más rigor sobre el origen de las emisiones. Carmen Fernández (Foro) pidió «más control en las estaciones y sobre las emisiones de las empresas que las generan, además de potenciar medidas como pueda ser el transporte público. Hay que hacer un análisis en profundidad, porque no se puede esperar a que llueva». Héctor Piernavieja (Podemos) apunta en el mismo sentido y cree que «el Principado debería estar hablando ya con las industrias contaminantes e, incluso, pactar paros en la producción hasta bajar los niveles de contaminación».

La popular Mercedes Fernández no se mostró partidaria de unirse a un «frente» contra la contaminación como el propuesto días atrás por Izquierda Unida y sobre la posibilidad de alcanzar un 'gran pacto', otra de las proposiciones de IU, indicó que «depende» de cómo sea. Y es que la coalición es una de las formaciones más beligerantes en este asunto. Su portavoz en la Junta General, Gaspar Llamazares, reclamó del Principado que sea más activo, mientras que su portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, calificó de «escandalosa» la situación. Es más, Martín reclamó la revisión de las autorizaciones ambientales integradas concedidas por el Principado a determinadas empresas, algunas de las cuales, según apuntó, «en su día se dieron bastante a la carta».

Aurelio Martín recordó que «no hay un mes en que no haya una incidencia» en cuanto a sobrepasar los límites legales de contaminación y cree que «hay que exigir a nuestras industrias lo mismo que en otros países europeos». Pero el portavoz municipal de IU no fía todo el trabajo de control al Principado, sino que reclama una «actuación proactiva» del Ayuntamiento de Gijón, porque «la salud de las personas no puede depender de las condiciones meteorológicas».

En Ciudadanos de Gijón también aseguraron estar «muy preocupados» por la alta contaminación de estos días y reclaman «un mayor y más efectivo control de la actividad de las industrias instaladas en Asturias. No se trata de dificultarles o ponerles trabas adicionales a su actividad, sino de exigir a la Administración autonómica que sea mucho más rigurosa en el control del cumplimiento de la legislación ambiental y de las autorizaciones ambientales integradas concedidas». La formación considera imprescindible «que se garantice la compatibilidad de la actividad industrial con una adecuada protección del medio ambiente y de la salud».

También los ecologistas apuntan a las empresas. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologista d'Asturies asegura que el Principado «esconde los datos» de las emisiones de las grandes empresas de la región y apunta que «falsea» la realidad.

Protocolo

Pero el Principado está decidido a actuar. Aunque advierte de que en ningún momento ha habido peligro para la población, la directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, informó de que la semana que viene se presentará a los ayuntamientos un protocolo anticontaminación que, en casos necesarios, incluye la puesta en marcha de medidas como restringir el uso del vehículo privado o incentivar el transporte público, entre otras. Igualmente, en los casos más extremos se podrá llegar a limitar la actividad de las empresas contaminantes.

Uno de los asuntos que más preocupa es el alto nivel de benceno detectado en Trubia. Pasado mañana habrá una reunión con las empresas para adoptar medidas y fijar plazos en la reducción de esos niveles.