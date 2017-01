«Estas son las cosas que algunos pasan por encima a la hora de informar a la opinión pública sobre el HUCA o, en su defecto, sobre la sanidad pública asturiana en general.

Estas son las cosas que no interesa que se sepan, pero es la auténtica realidad.

Estas son las cosas que algunos dicen que crean alarma en la sociedad.

Estas son las cosas que más pronto que tarde terminan desencadenando un fatal desenlace.

En fin, estas son las cosas que denuncian los trabajadores de la sanidad pública asturiana, cansados de que los sindicatos miren para otro lado. Cansados de tanta desidia y pasotismo por parte de los que dicen ser gestores públicos.

Este es el penúltimo grito de desesperación de aquellos trabajadores que están a pie de obra, y que nosotros recogemos.

«¡Socorro, no podemos más!».

Y lo dicen justo antes de que ocurra alguna desgracia, seguramente después la culpa no será de nadie, pero ellos avisaron.

El contenido de la última denuncia que circula en las redes sociales es la siguiente: sábado, 7 de enero. HUCA, Medicina Interna, 6B. De lunes a viernes hay cuatro auxiliares de enfermería. Los los fines de semana y festivos, a pesar de que se mantiene la misma carga de trabajo y estando como está la planta, hay una auxiliar menos, es decir, tres. Tenemos un montonazo de pacientes ingresados en aislamientos por gripe y enfermos muy mayores y dependientes que necesitan de muchos cuidados.

¿Quiénes pagan esta situación? Los pacientes. Evidentemente, no puedes pararte tanto tiempo con cada uno de ellos, lo que hace que trabajemos mucho y mal. Cuando terminamos con el trabajo de higiene de los ingresados, comienzan las rondas de cambio de pañales. Y por el medio, comprobación y reparto de desayunos y comidas, darles de comer a los que no tienen acompañantes o familiares... estirando las toallas porque hay pocas; los salvacamas, que hay menos, y hasta los guantes y mascarillas de aislamiento. Estoy harta de salir baldada y frustrada de mi jornada laboral porque sabes que te dejas muchas cosas sin hacer. Pero lo que no pienso hacer es regalarle media hora más de mi vida al Sespa para dejar bien repuesta la unidad. Se hace lo que se puede, y punto. Yo creo que ya es suficiente con el tiempo que perdemos al llevar los uniformes a lavar y recoger los limpios... Eso cuando funciona la máquina y cuando te reconoce el chip... Ayer trabajé con un pijama azul de los pacientes. Harta estoy de este HUCA en el que no funciona nada y al que vengo a trabajar solo motivada por el compañerismo, que es el único apoyo que encuentro».