IU anuncia una iniciativa para eximir del IBI a hórreos y paneras centenarios

IU de Asturias promoverá en los ayuntamientos una moción tipo para que el municipio aplique de oficio la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para hórreos, paneras y cabazos con más de un siglo de antigüedad en virtud de leyes ya existentes. Además, propondrá la introducción en las ordenanzas fiscales de una bonificación del 90% para el resto de estas construcciones que no alcancen esa antigüedad.

La coalición sustente la propuesta en la aplicación del Real Decreto Legislativo que regula las exenciones previstas para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que dispone que están exentos del mismo, previa solicitud, entre otros los inmuebles comprendidos en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como las bonificaciones sobre estas construcciones.

De forma complementaria, la coalición defenderá en la Junta General una modificación de la Ley de Patrimonio Cultural que otorgue rango legal al derecho consuetudinario asturiano, de modo que los hórreos, paneras y cabazos sean considerados como bienes muebles, de conformidad con los usos y costumbres en Asturias, con lo que una vez modificada la ley no deberían estar sujetos al IBI.

La diputada de IU Concha Masa reconoce que la iniciativa municipal pretende que se declare de oficio la bonificación del 90% del IBI que corresponde a los hórreos de menos de 100 años y la exención de los que tienen más de un siglo. De esa exención, explica Masa, no gozarán aquellos hórreos, paneras o cabazos que no se adecúen por su uso, por las modificaciones en su construcción o por materiales utilizados no correspondan a las características constructivas y morfológicas tradicionales.