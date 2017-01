El escalador que deberá pagar 5.960 euros por un rescate critica que «se penalice el deporte»

«De piedra». Así se quedó el escalador rescatado en el Pico Urriellu cuando recibió en su casa una carta en la que se le reclamaban los 5.960 euros del operativo, como él mismo reconoce en una entrevista concedida a la revista Desnivel. Asegura que en ningún momento del rescate le informaron de dicha posibilidad e indica que lo suyo no fue una imprudencia. «Fue el 29 de octubre, el tiempo era perfecto e íbamos tranquilos. Los rescatadores no me denunciaron, en su opinión estaba todo correcto e íbamos bien equipados», explica.

El afectado, un asturiano de 56 años que lleva más de 25 practicando deportes de montaña, afirma que tanto él como su acompañante tienen amplia experiencia. «La mala suerte quiso que se me fuese el pie y me resbalase. Fue una caída muy pequeña pero volteé el cuerpo entero. Vi enseguida que me había hecho daño por encima de la rodilla, que el fémur estaba roto, también el talón», relata. Los rescatadores, continúa, «se portaron fenomenal, fueron muy majos» e, incluso, se ofrecieron a recoger a su compañero y el material. «Con ellos todo fue muy bien. La sorpresa llegó cuando me mandaron la carta en diciembre diciéndome que tenía que pagar el rescate. Son casi 6.000 euros», lamenta.

Pese a la elevada cuantía de la reclamación y a que actualmente se encuentra en paro, el montañero, quien ya recurrió la tasa por vía administrativa, afronta la situación con tranquilidad. Critica, eso sí, que «te penalicen por hacer deporte» y afea que otras veces «ves noticias de que rescatan a unos senderistas que iban sin agua, sin comida, sin nada, y no pasa nada».