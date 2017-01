Piden la destitución de Belén Fernández por «ridiculizar» los niveles de polución

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies no está nada contenta con el modo en el que la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, gestionó el episodio de altas concentraciones de contaminación en el área central de Asturias durante los últimos días, pero es que sus críticas se vuelven más duras después de que Fernández calificara de «razonables» los niveles de polución detectados por las estaciones de control de la región en 2016.

Los ecologistas apuntan que la consejería no tiene en cuenta las 43 estaciones privadas que hay en el Principado y critican que la propuesta de Belén Fernández para luchar contra la contaminación atmosférica pase por que «los ciudadanos debamos esforzarnos en encender poco la calefacción y usar más el transporte público. Pretende dejar en manos del comportamiento individual de la gente el que soportemos más o menos contaminación».

La Coordinadora recuerda que la calidad del aire y de las aguas «son bienes públicos», por lo que son las administraciones las que «deben actuar con todos los instrumentos a su alcance». «Algo que no está haciendo la señora consejera, que tira balones fuera para responsabilizar a los ciudadanos de a pie de lo que deberían hacer ella y su departamento». Para esta organización, «es llamativo que la consejera ridiculice los niveles de contaminación» y apunta al azufre, del que «hay estaciones que tuvieron 76 días fuera de norma de acuerdo a los valores recomendados»; el dióxido de carbono, pues «en Asturias seguimos siendo el sitio de España con mayor emisión por habitante»; el benceno, «con el nivel más elevado» en Trubia, o los óxidos de nitrógeno, que aseguran en Corvera «tuvieron 132 días fuera de norma», y apuntan que «no fue por los coches».

«Tapar el problema»

En opinión de la Coordinadora Ecoloxista, si Belén Fernández no está dispuesta a tomar medidas, «que se marche y deje su puesto a alguien dispuesto para hacerlo». Y es que añade que «todo le parece razonable a la responsable de esta situación en los últimos 14 años, en los que ella no hizo nada más que tapar el problema, esconderlo y hacer todo lo posible para que no se conociera».

Por ello, reclaman acciones concretas, como medidas legales y fiscales para reducir el tráfico motorizado, reducir la necesidad de movilidad, potenciar el transporte público, fomentar la bicicleta en la ciudad, generalizar el uso de las mejores técnicas industriales disponibles y reducir la generación eléctrica por centrales térmicas, especialmente de carbón importado.