La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) dio a conocer el pasado miércoles un nuevo récord que convierte a España en líder mundial absoluto en materia de donación de órganos. En 2016 las comunidades autónomas, Asturias entre ellas, contribuyeron a lograr un nuevo hito histórico tras alcanzar los 43,4 donantes de órganos por millón de habitantes (lo que hace un total de 2.018 donantes). Este hecho propició la realización de 4.818 trasplantes en el conjunto del país. Es la mejor cifra en los últimos 25 años y todo un compromiso que obliga a profesionales y ciudadanos a no bajar la guardia.

Asturias participó de manera especial en este logro. De hecho, los 48 donantes multiorgánicos conseguidos en la región el pasado año (tres más que en 2015) la llevan a situarse por encima de la media nacional, con 46,2 donantes por cada millón de personas. Según los datos ya definitivos que maneja la coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), compuesta por el doctor Jesús Otero, la doctora Dolores Escudero y el equipo de enfermería con Benjamín Otero y Pilar Alonso, los quirófanos de La Cadellada fueron lugar a lo largo del pasado año de un 38% más de trasplantes. Un total de 111 personas tuvieron una segunda oportunidad en sus vidas al recibir un riñón (57 casos), un hígado (40 personas) o un corazón (14) procedente de un donante. En Asturias también se llevaron a cabo otros 138 injertos de córnea.

El aumento de los trasplantes fue especialmente significativo en el área hepática, donde las cifras prácticamente se duplicaron. Si en 2015 se habían hecho 22 recambios de hígado, en 2016 el número se disparó a 40. La jefa del servicio de Medicina Intensiva del HUCA lo atribuye «al buen hacer de los profesionales y de quienes hablan con las familias de los donantes explicándoles la importancia de facilitar la donación». Ese aumento ha hecho posible reducir, y mucho, las demoras y la lista de espera para un trasplante hepático, por el que ahora aguardan en el HUCA diez personas.

Hubo más injertos hepáticos, en concreto, un 80% más (el último se realizó con el cierre del año, el día de Nochevieja), pero también un 12% más de cardíacos y otro 9% más de renales. Lola Escudero se muestra satisfecha de los resultados de 2016 «gracias a un trabajo de equipo», insiste, aunque cerrado el año «ya tenemos puesta la mirada en 2017».

Precisamente enero arrancó con fuerza. «En trece días llevamos cuatro donantes multiorgánicos y 13 trasplantes (7 riñones, 4 hígados y 2 corazones). Uno ha sido hepatorrenal, que no suele ser habitual». La paciente, asegura, «evoluciona muy bien, está muy contenta y ya se fue de alta de la UCI». El objetivo para estos doce meses no solo es mantener las cifras de los últimos años, sino, mejorarlas «en la medida de lo posible». La ventilación electiva no terapéutica (VENT) es uno de los programas iniciados en 2016, que la jefa de la UCI del HUCA quiere afianzar. Se trata de una estrategia tendente a obtener más corazones, hígados, pulmones y riñones. La escasez de órganos y la elevada demanda de pacientes que necesitan de un trasplante hace pensar en nuevos abordajes. El VENT es precisamente uno de ellos y consiste en aumentar las donaciones procedentes de pacientes con lesiones cerebrales irreversibles.

Implicar a todos los hospitales

El tratamiento se aplica solo a aquellos casos de enfermos con daños cerebrales catastróficos no susceptibles de tratamiento médico-quirúrgico, sin opción de supervivencia y que «cuenten con el consentimiento familiar» para donar. El HUCA quiere que el resto de hospitales participen en el programa. Para ello, se necesita formar a profesionales que capten posibles casos de donantes de estas características. El año pasado el Hospital de Cabueñes logró un donante mediante este sistema de captación. A lo largo del pasado año Escudero impartió charlas y cursos en Cabueñes, Avilés y Jarrio y la idea es seguir por ese camino. En marzo se celebrará un curso dirigido a residentes de Medicina Intensiva del norte del país y también se realizarán dos talleres para médicos de Urgencias de toda Asturias. «Tenemos que implicar a todos los profesionales, porque este es un trabajo de equipo», insiste.

Y precisamente, en ese trabajo de equipo, Escudero destaca la importante labor que realizan en la detección, obtención y mantenimiento de los donantes multiorgánicos a todos los profesionales que trabajan en la UCI y en las Urgencias; en la realización de los trasplantes a los servicios médicos y quirúrgicos correspondientes, a la vez que otros profesionales menos visibles como los del laboratorio de inmunología o microbiología... El listado es amplio «y es bueno recordarlo porque si España es líder mundial es gracias al soporte de un sistema sanitario público, al trabajo en equipo de muchísimas personas y, sobre todo, gracias a los donantes y a sus familias».