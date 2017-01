Asturias, en alerta amarilla por bajas temperaturas

Asturias está hoy en alerta amarilla por una ola de frío que traerá temperaturas muy bajas, de hasta seis grados bajo cero, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Principado estará hoy, a partir de las 21:00 horas, en aviso amarillo por bajas temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero en el ámbito geográfico de la zona Central y los Valles Mineros hasta que finalice el día

Las temperaturas bajarán hasta los seis grados bajo cero, por aviso de alerta amarilla en la cordillera y los Picos de Europa, a partir de las 21:00 horas.

La Aemet prevé para hoy intervalos nubosos que aumentarán a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo hacia el este, de nieve por encima de 100-200 metros y ocasionalmente en la línea de costa.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas en la cordillera y localmente en la suroccidental, mínimas que pueden alcanzar los -10 grados en las montañas y heladas generalizadas en el interior, localmente fuertes en la cordillera.

Vientos del este, fuertes en zonas altas y en el litoral la primera mitad del día, flojos por la tarde de este a oeste en el interior y de cierta intensidad en el resto.

La ola de frío siberiano está cumpliendo las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): traerá frío, pero no precipitaciones. De hecho, no habrá nieve, pese a que la cota cae a nivel del mar. Pero el frío de Siberia llega seco. Tanto que Pajares no prevé abrir sus pistas, pese a que sí lo hizo ya Fuentes de Invierno. Y no se esperan imágenes de arenales nevados. Por ejemplo, en Gijón las temperaturas bajarán a cero grados, pero se esperan cielos despejados y sol. Lo mismo ocurre en Llanes, donde también tendrán mínimas heladoras y cota de nieve a ras del agua, pero sin precipitaciones en el horizonte. Menos posibilidades tienen las playas del Occidente asturiano. Allí, incluso, se esperan temperaturas más suaves que en el centro o el Oriente. Así, Tapia de Casariego no bajará de los tres grados.

Y eso mañana, el día en el que la ola de frío se hará presente en su máxima crudeza, para mantenerse con termómetros de doce grados bajo cero, como los que habrá en Somiedo hasta el sábado.

Gasóleo, sal y caldo

Unas temperaturas que no asustan en pleno corazón del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa. En el refugio del Meicín sus moradores se encuentran ahora completamente rodeados de nieve, «pero estamos completamente preparados para ello», comenta Tania Plaza, la responsable del recinto. Vive a más de 1.500 metros de altitud y se enfrenta a temperaturas que por la noche bajan a menos siete. «Durante todo el verano estuvimos porteando con mulas y mochilas todo lo necesario para el invierno». Unos mil litros de gasóleo en garrafas, cinco mil latas de bebida, una tonelada de comida no perecedera. «Para este fin de semana tenemos la previsión de sol y las reservas crecen, vamos a contar con una treintena de huéspedes. Para el próximo, ya estamos llenos, con las 42 camas ocupadas».

En el entorno urbano, sin embargo, la preocupación es las personas sin hogar. El Ayuntamiento de Avilés activó ayer su plan de emergencia. El que desarrolla Cruz Roja y que consiste en recorrer la ciudad en busca de personas que vivan en la calle. A ellas les ofrecen los técnicos de la entidad ropa de abrigo y comida calorífica. El programa lo desarrolla la ONG en otros diez concejos.

Uno de ellos es Oviedo, donde, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, serán 20 los voluntarios de Cruz Roja que visitarán a las personas sin hogar. La responsable de la Cocina Económica de Oviedo, sor Esperanza Romero, afirmó que en el establecimiento no tomarán medidas especiales porque están preparados «siempre»: «El menú este tiempo es más fuerte, menos ensalada y más cocido. La sopa y el caldo no faltan», aseguró.