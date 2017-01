El sector urge promocionar los beneficios de la leche para aumentar su consumo

Primera toma de contacto entre la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el presidente de la Interprofesional Láctea (InLac), José Armando Tellado, desde que el también director general de CAPSA Food accedió al cargo el pasado mes de octubre. En la reunión mantenida ayer en Madrid, Tellado planteó a la ministra la necesidad de definir con claridad el concepto de sostenibilidad dentro del sector lácteo. InLac considera «prioritario» centrarse en la definición y cuantificación de la sostenibilidad en el sector y la redefinición del concepto de producto lácteo sostenible (PLS) en relación a los términos de origen, sostenibilidad y transparencia para el consumidor.

Acompañado por el vicepresidente de InLac, el también asturiano Ramón Artime, y la directora de la Interprofesional, Águeda García-Agulló, Tellado trasladó los dos objetivos principales de la interprofesional en el corto y medio plazo. Por un lado, el desarrollo del acuerdo de estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche, impulsado por García Tejerina. Y, por otro, la promoción de los beneficios de la leche y los productos lácteos para revertir la tendencia actual de descenso de consumo.

Tal y como manifestó a la ministra, el sector valora positivamente la existencia del acuerdo lácteo, que integra a la cadena de producción y transformación, así como a la distribución. Por ello, según informaron en un comunicado, «desde la interprofesional se quiere avanzar en su desarrollo, continuando el trabajo que conjuntamente se viene realizando con el apoyo del ministerio en años tan complicados como los dos últimos».

Los ganaderos plantean regular las sanciones a la industria por prácticas abusivas

Sobre los precios en origen, y tras señalar que se acumulan ya varios meses de crecimiento, se mostró optimista al considerar que «eso puede continuar». A su juicio, «lo peor ha quedado atrás». La revalorización de la grasa y de la proteína en leche ha sido uno de los factores fundamentales para conseguirlo, afirmó.

En cuanto a la promoción de la leche y los productos lácteos, la actividad de Inlac se centrará en el proyecto cofinanciado entre la Interprofesional y la Unión Europea, que se extenderá durante 2017 y 2018 y pondrá en relación el estilo de vida saludable y el consumo de lácteos a través de variados materiales en múltiples formatos para alcanzar al consumidor final y a la comunidad médica y científica. El presidente de InLac aprovechó asimismo su primera reunión de trabajo con García Tejerina para agradecerle su involucración en los eventos del Día Mundial de los Lácteos en la escuela celebrados los dos últimos años.

Cadena alimentaria

Otro colectivo que se reunió ayer con la ministra fue la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que aprovechó su encuentro para insistir en la urgencia de revisar la Ley de la Cadena Alimentaria -en la que, no obstante, aprecia aspectos positivos- y definir los abusos de posición de dominio, asunto éste sobre el que García Tejerina, si bien no es de su competencia, manifestó su acuerdo. En la misma línea, la organización planteó la conveniencia de regular las sanciones a las prácticas abusivas en las que incurren algunas industrias y cadenas de supermercados, dañando al conjunto del sector y, de manera particular, a los eslabones más débiles: los consumidores y los productores. «Creemos que existe una excesiva concentración del sector en manos de cuatro empresas. Esta situación hace que los agricultores y ganaderos se encuentren con una dificultad añadida, no pudiendo negociar siquiera precios justos en origen», comentó el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

«Justa y congruente»

José Manuel de las Heras, que acudió a la cita con la ministra acompañado de su ejecutiva, reclamó, entre otras cuestiones, que Agricultura se posicione en primera línea en el comienzo de las negociaciones de la nueva PAC. En este sentido, la organización mantiene que la PAC ha de ser «justa y congruente» con los objetivos con los que nació, independientemente de los consensos a los que se tendrán que llegar a nivel estatal.