Somiedo, epicentro de la ola de frío

Nieve, lluvia, viento y, sobre todo, bajas temperaturas. Esto es lo que se vivió ayer en el concejo de Somiedo y lo que se convertirá en tónica habitual durante los próximos días, pues el Principado se encuentra inmerso en una ola de frío siberiano. Somiedo se ha convertido en el epicentro del frío en la región. El concejo registró ayer la temperatura más baja: seis grados bajo cero. Un hecho con el que los vecinos ya están más que familiarizados. «Estamos preparados. No tenemos problemas en casa, pues está acondicionada para resistir al frío y a la nieve. Lo malo será que se congele alguna tubería y nos quedemos sin agua», apunta un vecino de La Peral.

El temporal, no obstante, complica las tareas de los operarios del Ayuntamiento somedano, al tener que recoger con la máquina quitanieves la basura de los pueblos de montaña, a los que no puede acceder el camión, además de retirar la nieve de los caminos para que puedan circular los vehículos. «Hace unos doce años estuvimos a menos trece grados. Eso sí que era frío», relata Paco Feito, operario municipal desde hace más de veinte años. Su compañero Roberto Fernández asegura que «lo peor a la hora de trabajar, más que el frío, es la lluvia. Cuando comienza a orbayar no hay quien pare».

El alcalde, Belarmino Fernández, aseguró a EL COMERCIO que ya está activado el dispositivo de invierno. «Tenemos que echar bastante sal en las carreteras. En el concejo hay pueblos muy altos y lo más peligroso estos días será el hielo, más que la nieve. Lo que hay que tener es mucha precaución».

Los vecinos de Somiedo ya están acostumbrados al frío y por ello saben muy bien cómo protegerse de las bajas temperaturas: «Hay que estar en casa, calentito. Y con mucha ropa de abrigo si se quiere salir», comentaban los parroquianos reunidos en uno de los restaurantes de Pola de Somiedo.

Son muchos los que optan por huir del frío y, por ello, hay zonas del concejo prácticamente despobladas en estos meses de invierno. Otros, sin embargo, llegan a Somiedo precisamente por el clima y por el paisaje de sus montañas. Es el caso de Alfredo Martínez, palentino de origen pero residente en La Peral desde hace una década. «Nos gusta la montaña, así que compramos un terreno aquí hace trece años», explica mientras se enfunda en la ropa de nieve para salir de casa. Vive con su mujer, Jimena, y desde hace ocho años se dedican a organizar cursos de español para extranjeros. «Se trata de clases personalizadas. Hacemos excursiones, así los alumnos aprenden no solo la lengua, sino también las costumbres asturianas. En estos momentos tenemos con nosotros a una inglesa, Susana. Está encantada».

Las previsiones para los próximos días apuntan a un desplome de las temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mínima será de seis grados, mientras que desde mañana hasta el sábado, las temperaturas caerán hasta los doce bajo cero. Asturias se congela y lo peor aún está por llegar.