«Hace frío, pero tampoco es para tanto». Fue una de las frases más escuchadas ayer en Asturias. El frío extremo anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no llegó con la fuerza esperada. Al menos hasta esta madrugada, cuando, según las previsiones, se producirá una fuerte bajada de las temperaturas. Ayer las mínimas se registraron a cierta altura, en los puertos de Leitariegos y Pajares, con 7,7 y 6,8 bajo cero, respectivamente pasadas las siete de la tarde, seguidos por Degaña (-5,2), Pola de Somiedo (-3,1) y Piloña (-2,5). Las principales ciudades de la región ni se acercaron a esos registros: Avilés (-0,6), Gijón (-0,3) y Oviedo (0).

Tampoco nevó lo esperado, pero así y todo ya están abiertas las estaciones de San Isidro, con 6,4 kilómetros de dominio esquiable, y Fuentes de Invierno, con 5,3. El director de Valgrande-Pajares, Francisco Javier Martínez, espera que mañana sea el día en que, por fin, puedan inaugurar la temporada. «Nevó menos de lo que se esperaba», constató. Por ello, trabajan a marchas forzadas en la fabricación de nieve para tener pistas y remontes listos. Y es que Martínez asegura que, en cuanto a cantidad de nieve, todas las estaciones «estamos muy al límite».

Por su parte, los vecinos de Pajares aseguran que ya no hacen caso a las predicciones: «La mitad de las veces no aciertan», comentaba Marina Fernández de camino a comprar el pan. «Aquí estamos acostumbrados a esto y a bastante más», apuntaba Jesús García, quien no notaba que la de ayer fuera una mañana especialmente fría. Eso sí, para este lenense el tiempo está cambiando: «Antes caía una helada y enseguida nevaba. Ahora, caen treinta heladas y no nieva».

La acumulación de hielo en los parabrisas de los coches ocasionó dos atropellos en Oviedo

Los únicos percances achacables al frío tuvieron lugar en la capital del Principado. Se trató de dos atropellos ocasionados al formarse placas de hielo en los parabrisas de los vehículos. El primero ocurrió a las 8.20 horas, en la calle de Orlando Sanz, en Las Campas. Un Jaguar conducido por un hombre de 62 años atropelló en un paso de cebra a un peatón de 65, al ver reducida su visibilidad por el hielo. Diez minutos después, en la plaza de Gabino Díaz Merchán, en La Florida, las mismas causas motivaron que un Nissan conducido por un joven de 26 años alcanzara a una mujer de 87. En ambos casos, las víctimas sufrieron heridas que no revestían gravedad, aunque fueron trasladas en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias.

No hubo mayores percances en las ciudades y carreteras de la región. Es más, ningún puerto precisaba anoche cadenas para circular y solo estaba cortada la carretera LN-8, entre Tuiza y el puerto de La Cubilla, algo ya habitual en invierno. El resto de la red viaria estaba completamente despejada, si bien los servicios de mantenimiento permanecen alerta por si es preciso intervenir, sobre todo para verter sal.

Para hoy se esperan temperaturas de seis bajo cero en la cordillera y de cuatro bajo cero en el centro de la región y los valles mineros, zonas en las que se ha activado la alerta amarilla. Podrían producirse precipitaciones débiles, en forma de nieve en el interior. La cota se ubicará en torno a los 200 metros. Mañana, la situación será similar, según la Aemet.