La ola de frío mantiene Asturias bajo cero

Asturias ha registrado la pasada madrugada temperaturas mínimas de hasta 5,9 grados bajo cero, lejos ya de los 10,6 bajo cero de la noche anterior, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las mínimas durante la pasada noche han sido de 5,9 grados bajo cero en el Puerto de Leiteriegos; 5,8 en Pola de Somiedo; 4,3 en el Puerto de Pajares; 4,2 en Pola de Lena, y 3,6 grados bajo cero en Amieva.

La Cordillera y los Picos de Europa volverán a estar la próxima noche -entre las 21:00 horas de hoy y las 8:00 horas de mañana- en alerta amarilla por temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, aunque la Aemet no prevé más avisos para el resto del fin de semana.

Según la Aemet, las temperaturas más frías en toda España se registraron anoche en Benasque (Huesca) y Esterri d'Àneu (Lleida), en ambos casos 12,1 grados bajo cero; La Ball de Voi (Leida), 11,3 bajo cero, y Valderredible (Cantabria), 10 bajo cero.

El frío dispara el consumo de energía

La ola de frío siberiano que azota Asturias está resultando una circunstancia de disfrute, para unos, y de padecimiento, para otros, pero los asturianos, todos, tratan de sobreponerse al frío a base de chimeneas y calefacción. Eso ha hecho que tanto la demanda de energía eléctrica como de gas natural haya subido con respecto a días precedentes. Así, en los hogares de la región la punta nocturna de demanda fue el miércoles un 4% superior a la semana anterior, según informa HC Energía, mientras que EDP Naturgas destaca un incremento en sus contadores de hasta el 12%, también registrada el miércoles, día en que se recrudeció el temporal.

El hecho es que hace frío, tanto que las temperaturas bajaron de los diez grados bajo cero en el puerto de Leitariegos y Degaña, pero no se han registrado precipitaciones de importancia, ni de lluvia ni de nieve, lo que hace la situación general no sea grave, aunque los embalses no estén en el mejor momento posible. La misma semana del año pasado tenían el 91,36% de su capacidad (465 hectómetros cúbicos), pero estos días no llegan al 55% (279). Es más, se trata de un dato muy inferior a la media de los últimos diez años, del 76,3% (388).

Mientras tanto, hay quien aprovecha el frío con sol para disfrutar de la naturaleza, como los muchos que ayer se desplazaron hasta la zona de los Lagos de Covadonga para jugar con la nieve y disfrutar del entorno. Entre ellos se encontraba la pareja burgalesa formada por Jaione Fernández y Aser Ureta, que aseguran visitar los Lagos, «al menos, un par de veces al año para cambiar de aires». Y se dieron de bruces con la helada, «pero es diferente, porque el frío de Burgos es más seco». Jairo Roseta y Ana Martínez, de Triongo (Cangas de Onís), también subieron a los Lagos con sus perros 'Roko' y 'Chispa'. Lo hacen «cada vez que tenemos oportunidad. Esta vez venimos con el trineo para estrenar el año de nieve».

«Venimos para aclimatarnos, porque en dos semanas nos vamos a Islandia»

Los fotógrafos de viajes y paisajes Sergio Landa (Santander) y Carlos Fornos y Julio Castro (La Coruña) se acercan todos los años, pero los gallegos esta vez con doble razón: «Venimos a aclimatarnos, porque dentro de dos meses nos vamos a Islandia».

También en el lado bueno están las estaciones de esquí. Hoy se prevé que abra Valgrande-Pajares, con casi ocho kilómetros de pistas esquiables, que se sumará a las que desde hace unos días ya están operativas: Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos.

Pero hay quien padece el frío polar. Lo saben bien en el programa de Personas sin Hogar de Cáritas, que gestiona en Oviedo el albergue Cano Mata, con casi 70 plazas, y Calor y Café, con 38. «No prevemos una afluencia masiva, pero estamos intentando evitar que haya gente en la calle. Por ejemplo, si alguien tiene programada la salida mañana se le alarga la estancia hasta el lunes», indica Pilar Díaz, encargada del albergue. Estos recursos tienen «más o menos la misma afluencia que otros días. Están prácticamente llenos, pero no prevemos que se vaya a quedar nadie en la calle, tenemos espacio de emergencia. Nunca hemos tenido problemas», añade.

En Cruz Roja también están preparados. Organizadores del programa Ola de Frío, consistente en repartir mantas y bebidas autocalentables a personas que duermen a la intemperie, en colaboración con la Policía, señalaban ayer cómo «precisamente al saber que hay frío extremo hay menos gente en la calle».

Y para hoy se espera que los termómetros sigan marcando temperaturas bajo cero aunque siguen sin estar previstas precipitaciones al menos hasta el próximo lunes.