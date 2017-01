El gerente del Sespa niega sobreprecios en las compras del sistema de salud

El gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) negó ayer la existencia de sobreprecios en la adquisición de suministros por parte del sistema sanitario. José Ramón Riera salía así al paso de las críticas realizadas por el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Carlos Ponte, quien indicó que la falta de centralización de compras en el Sespa generaba la existencia de sobrecostes. Riera no solo rechazó tal circunstancia sino que acusó a Ponte de «utilizar medias verdades e inexactitudes» en sus declaraciones y de desconocer «lo que estamos haciendo en el Servicio de Salud».

Según dicho responsable, «desde que me he sentado en la silla de la gerencia del Sespa he luchado por que se compre de manera más adecuada, que no siempre significa comprar al mejor precio. Ahí está el ejemplo de lo que nos ocurrió con las agujas de insulina que, por comprar al mejor precio, hemos hecho las cosas no muy bien». Riera indicó que el objetivo es que a finales de la presente legislatura, el 80% de los 400 millones que se destinan a la adquisición de suministros se gaste a través del sistema de compra centralizada. La idea es que cuando finalice el presente año, al menos la mitad de esa partida «corresponda a adquisiciones centralizadas».

El ahorro será importante. En torno a los diez millones de euros en 2017 y los treinta millones cuando las compras alcancen una centralización del 80%, precisó. Riera detalló que la complejidad para llegar a este objetivo «es mayúscula» y apuntó que actualmente, al menos 80 millones de euros ya se gastan mediante compras unificadas. Finalmente, sobre el proceso de unificación de compras de prótesis de rodilla, aseguró que el asunto ya ha sido desbloqueado «tras haber atendido los recursos presentados por tres proveedores» del sector.