Como una pista de patinaje

Los Lagos de Covadonga son siempre un regalo para los sentidos. Pero con un sol resplandeciente y un entorno nevado son ya «todo un espectáculo», como lo definían ayer un grupo de turistas procedentes de Mallorca. «Esto es una pasada, increíble, precioso...». Los adjetivos se sucedían al tiempo que los selfies se repetían una y otra vez. Los visitantes que se iban acercando hasta el Enol y el Ercina querían inmortalizar una de las estampas más sorprendentes del invierno en Asturias.

Con parte de su caudal helado emulaban enormes pistas de patinaje. Más de un turista acabó resbalando y cayendo sobre el hielo que rodea a los Lagos. Esperanza Gutiérrez y Miguel Escarret trataban de pisar con cuidado. Una de sus amigas de viaje se había llevado un susto poco antes. «Claro, no hemos venido con el calzado adecuado», se lamentaban mientras mostraban unos botines de piel sin apenas suela.

Álvaro del Castillo y Marina Bermejo sí llevaban botas de montaña. El reloj marcaba la una del mediodía y se encontraban en el entorno del Enol. Eran los únicos turistas que a esa hora estaban allí. Ellos y un grupo de patos, que no parecían amedrentarse pese a las aguas gélidas. El resto de excursionistas se habían decantado por el Ercina, con bastante más nieve en su entorno.

«Esto es una maravilla. ¿Y decís que es poca nieve?», se sorprendía un turista de Málaga

Hospedados en Llanes, esta pareja de primos procedentes de Toledo querían recordar los Lagos que conocieron cuando eran niños y viajaban con sus respectivas familias. «Nunca los habíamos visto nevados, porque solíamos venir en verano. Ayer hicimos la ruta del Cares, empezando por Poncebos. Una pasada. Hemos tenido mucha suerte con los días. Sol y nieve. No se puede pedir más», comentaban. La misma suerte que la mallorquina Aida Millán y el malagueño Pepe Serratosa. «Es la primera vez que venimos a Asturias. Fue un regalo de Reyes que nos hicimos y estamos encantados con la elección. Volveremos en primavera para realizar el descenso del Sella. En este viaje no nos da tiempo a todo». Para el malagueño era la primera vez que tenía contacto con la nieve. «Lo flipante es que también haya nevado estos días en Ronda. Es una casualidad enorme, pero yo la he visto aquí, en Asturias, por primera vez en mi vida. ¿Y decís que esto es poca nieve?», se sorprendía.

Una bola de nieve, sobre el agua congelada. / D. Arienza

Un resbalón

Los gijoneses Estefanía Toraño y Pedro Sánchez ya sabían que encontrarían nieve en los Lagos, pero era la primera vez que los veían helados. «Esto es una maravilla», decían. Él fue uno de los que acabó cayendo al suelo. Un resbalón sin importancia pero que asustó a otro grupo de turistas que en ese momento contemplaban el Ercina y lanzaban bolas de nieve sobre su agua helada.

Para la pequeña Catalina, las vistas eran lo de menos. Lo que le atraía era el blanco de la nieve. Su madre, Camila Lanzas, que llevaba a la pequeña Federica en su regazo, la vigilaba de cerca mientras una cuidadora le mostraba el lago, sin soltarle de la mano. «Tenemos familia en Asturias y solemos venir bastante», explicaba esta madrileña mientras disfrutaba de la deliciosa mañana en Covadonga.

Pese a las bajas temperaturas, el sol calentaba de lo lindo en los Lagos. Ayer, prácticamente toda Asturias -excepto Llanes- registró valores negativos. Algunos ejemplos, en Gijón los termómetros marcaron dos grados bajo cero a las cuatro de la mañana; medio grado menos se sintió en Colunga y tres grados bajo cero eran los que hacía en Arenas de Cabrales a las diez de la mañana.