Educación concede 167 ayudas al transporte escolar y rechaza 38

El mismo día en el que Yuma pudo volver a clase, la Consejería de Educación hizo públicas las ayudas concedidas en materia de transporte escolar para este año. Unas ayudas destinadas a pagar el medio de transporte (taxi incluso, en algunos casos), a los alumnos que tienen derecho a este servicio de forma gratuita pero que, por distintos motivos, no pueden usar las rutas disponibles para llegar a sus centros educativos. Para este curso, la consejería contaba con un presupuesto total de 150.000 euros, un 30% menos que el año anterior, pero la convocatoria había incluido algunas mejoras. Por ejemplo, se ampliaba la ayuda máxima por estudiante hasta los 6.000 euros y se permite la subvención de hasta cuatro viajes en vacío, en lugar de dos, en el caso de las familias que usen sus vehículos propios. En general, esta convocatoria subvenciona el transporte en servicio regular de viajeros; transporte por sus propios medios y los que deben viajar en taxi (también los que demuestren que este servicio, en su caso, supera el límite de las ayudas estipuladas).

Precisamente, el acuerdo que permitirá a Yuma, la alumna de Caso, volver a sus clases, pasa por el pago, desde la consejería, de 6.300 euros, que la familia completará hasta los 7.000 que les cuesta el traslado en taxi hasta el IES de Barredos desde La Infiesta, cerca de La Felguerina, donde reside la joven.

215 solicitudes

Pues bien, según la información de la propia consejería se han recibido un total de 215 solicitudes, de las que han sido atendidas y aprobadas 167. Otras 38 han sido denegadas, mientras que existe otra decena de peticiones que aún pueden ser susceptibles de subvención, si presentan la documentación que falta o subsanan los errores detectados en la solicitud. En el caso de que todos arreglen los fallos y no desistan de la solicitud, avisa la consejería, el importe máximo sería de 4.509,75 euros.

Esas 167 ayudas concedidas suman un total de 88.615 euros, por lo que Educación no gastará (al menos no por el momento) todo el presupuesto que tenía reservado. Los 61.383 euros 'sobrantes' se cambian de anualidad en la autorización de gasto. Las solicitudes que se quedan sin atender no cumplen los requisitos exigidos, informa Educación en la resolución publicada ayer en el BOPA. En muchos de los casos, la negativa se debe a «no reunir requisito de distancia». La convocatoria establece por norma general una distancia de 1,5 kilómetros (salvo que el alumno viva en la misma localidad que el centro docente, aunque la distancia sea superior). También se rechazan muchas peticiones porque el estudiante «pertenece a la zona de influencia de otro centro».

Los que sí están entre los alumnos que contarán con ayuda económica son los dos hermanos de Buseco, Pedro y Antón, que dejaron de acudir al colegio en el pasado curso (el CRA de Villayón) por no contar con la ayuda pública para el transporte. En cualquier caso, la ayuda es de poco más de 1.000 euros por niño, mientras que la familia tenía calculado que el coste anual del transporte son unos 4.000. Son varios los niños asturianos que en algún momento del curso se han encontrado en estas situaciones.