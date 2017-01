Sotres le saca partido al temporal

«A mi madre la mató un alud». Victorino López, un vecino de Sotres, ya prejubilado de la mina, apunta con el dedo hacia el televisor encendido del bar en que se encuentra apurando un vaso de vino, para recordar el fatal accidente que sesgó la vida de su progenitora hace 23 años. «Mis padres iban caminando por la carretera de subida al pueblo y la nieve enterró a mi madre. Eso que pasó en Italia ya pasó aquí, y volverá a ocurrir si no se toman medidas».

En la pantalla colgada en una pared de Casa Mi Güelu, una tasca situada en el centro de la aldea más alta de Asturias, están emitiendo, en ese momento, nuevas noticias sobre el alud que el pasado miércoles sepultó a una treintena de personas en un hotel de la región italiana de los Abruzos. Han hallado más supervivientes. Victorino gesticula con una media sonrisa. No puede evitar revivir el siniestro que se produjo «un 11 de marzo del 93 o del 94, ni quiero acordarme ya de la fecha».

Al otro lado de la barra, su propietario, Jesús López, asiente con la cabeza mientras reafirma los malos presagios de su cliente y vecino. «Tiene razón. Algún día volverá a ocurrir una desgracia con la nieve y lo lamentaremos. Llevamos veinte años a vueltas con las viseras antialudes y nunca las ponen. Los de los parques nacionales y los ecologistas, que son los que ponen pegas, tendrían que tomar nota de lo ocurrido en Italia».

Semanas incomunicados

Pese a esos temores, la vida continúa en Sotres, con o sin nieve. «A principios de los años 70, sí llegábamos a pasar cuatro o cinco semanas incomunicados. No podíamos salir del pueblo hasta que ya no hubiese riesgo de aludes. Pero hoy en día el invierno no es un trauma. Es más latoso para los ganaderos, pero siguen saliendo a trabajar igual», relata Jesús López. Tanto él como Victorino coinciden en elogiar la labor de los operarios de las máquinas quitanieves. «Se juegan la vida, pero no faltan ni un día. A las nueve de la mañana ya están echando sal en la carretera, antes de que pase el transporte escolar», destacan.

López abrió hace un año el bar-restaurante en la que fuera la casa de sus abuelos, Santiago Sánchez y Dionisia Fernández, que lucen en un enorme retrato en blanco y negro en el interior del establecimiento. Por allí pasan todos los días clientes llegados de diferentes puntos del país, «sobre todo andaluces y extremeños, y en verano el 50% son extranjeros». El menú no varía en todo el año: fabada y cabrito, «y platos combinados si alguno lo demanda».

La visita de Mario Casas

El pueblo cabraliego, situado en pleno corazón de los Picos de Europa, a 1.050 metros de altitud, tiene un atractivo iniguable para excursionistas, nacionales o internacionales, que quieren iniciar rutas y escaladas. No en vano ha sido el lugar elegido por el actor Mario Casas para practicar con raquetas en la nieve, algo a lo que le obliga su papel de alimañero en su próxima película ‘Bajo la piel de lobo’. Y Rubén Carbajal se ha convertido en su guía de montaña. «Ya ha venido un par de veces por aquí, y volverá. Practicamos con las raquetas y le enseño a distinguir las huellas de los animales, a diferenciar, por ejemplo, las de un gato montés de las de un zorro. Es un tío muy majo. Se hizo fotos con las chavalas del pueblo», cuenta poco antes de emprender una ruta con una pareja de turistas gallegos.

Es la primera vez que Alberto y Mónica se calzan unas raquetas y están «encantados». «Dan mucha seguridad y es muy sencillo caminar con ellas». Las raquetas se han convertido en uno de los mayores atractivos turísticos y deportivos de Cabrales.

Otros excursionistas, como Kike González, guardia del Refugio el Casetón de Ándara, y sus amigos Abel González y Ana Carmen García, han elegido esquís de travesía y crampones para hacer una caminata circular de seis kilómetros. El día acompaña. Hay buena nieve y luce el sol. Es la cara amable del invierno. El otro rostro, el de los temores a los aludes y las dificultades para la vida diaria de los vecinos de pueblos como Sotres, se esfuma allí, en la montaña blanca.