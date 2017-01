«Tenemos que estar orgullosos del nivel de listas de espera», dice el gerente del área sanitaria II

El gerente del área sanitaria II asturiana (Cangas del Narcea), Francisco Javier Andrés Barrientos ha considerado este lunes más que aceptable la situación en la sanidad asturiana en lo que se refiere a las listas de espera. "Tenemos que estar tranquilos y orgullosos del nivel de listas de espera", ha dicho Barrientos en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga las listas de espera en Asturias.

Según Barrientos, en Asturias "lo urgente, lo grave y lo preferente se atiende". No obstante, ha dicho que siempre sería deseable mejorar aún más. A lo largo de la mañana de este lunes han comparecido en la Junta General del Principado de Asturias distintos gerentes de área, como Margarita Pendás Toribio (Área VI), Área (I), y Begoña de Poo Meré (Área VII).

De Poo Meré ha explicado que los datos de lista de espera de su zona, con el hospital principal en Mieres, son "bastante satisfactorios" y ha apuntado que son varios los factores que influyen en este asunto. "Nosotros no hacemos nada maravilloso, sencillamente aprovechamos bien los recursos que tenemos", ha explicado a los diputados.

La gerente del Área VII ha querido también manifestar en la comisión su malestar por la cantidad de apercibimientos que incluía su convocatoria, al ser esta una comisión de investigación, un aspecto este que, ha dicho, le impedía entrar en profundidad en determinados temas. "Me gustaría que esto no fuese así", ha señalado. Al ser preguntada sobre la importancia de la información a los pacientes, ha respondido que ella es partidaria de la "buena información" y que hay datos que, si no se manejan bien, pueden dar a lugar a errores.