Cabaleiro pide rescatar al lobo de su «limbo normativo»

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Alejandro Cabaleiro, ha vuelto a hacerlo. Como en años anteriores, en la memoria de 2015 sigue «insistiendo en lo que respecta a la situación normativa del lobo, pues la misma no ha experimentado variación alguna respecto a la situación de 'indefinición' ya denunciada». A juicio del representante del Ministerio Público, el problema es que el animal se mueve en «una especie de 'limbo normativo', pues ni está considerada como especie cinegética ni es objeto de protección, no pudiendo alegarse que no existe problemática en cuanto a su gestión».

Como prueba de los conflictos que urgen a aclarar si el animal debe ser amparado o abatido, recuerda las informaciones sobre vecinos que hartos dejan expuestos los cuerpos de un lobo.