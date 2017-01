«Esto va a condicionar la decisión de localización de muchas empresas»

¿Qué consecuencias tiene para quien lea esta entrevista que Asturias esté fuera del corredor?

Condicionará las decisiones de localización de muchas empresas. Si haces una revista que desde Gijón llevas a todo el mundo, ¿dónde pondrás tu centro de distribución? Si no estás en el gran mayado de infraestructuras optarás por Valladolid o Valencia, que genera menos costes de transporte. Nuestra competitividad se reducirá de forma drástica si no logramos una buena conexión de ferrocarril y puertos.

¿Tanta diferencia hay?

Esta política de la UE va a marcar lo que son regiones de primera y segunda. España ahora ya es de segunda en la UE y el corredor Atlántico, tal y como se ha definido, divide la península con una bisectriz de Oporto a Vitoria. Lo que queda al Norte tiene peor PIB, despoblación y comunicaciones.

¿Cómo se dieron cuenta?

Hace tres meses empezamos a darle vueltas. La gente de la Plataforma Tecnológica de Túneles de Pajares y del Foro Jovellanos, a través de Jacobo Cosmen, nos explicaron que se abría una ventana de oportunidad, un mecanismo de revisión de los corredores donde España puede solicitar ampliar el corredor. Pensamos que Asturias es poca cosa para un planteamiento de este tipo, y que si el problema es del Noroeste, había que llamar a los demás.

Bruselas pasó años debatiendo antes de aprobar en 2013 el corredor Atlántico como está ahora. Su paso al frente, ¿no evidencia que las administraciones no hicieron bien los deberes cuando tocaba?

No solo ellas, no lo hicimos nadie. No tuvimos la agilidad de presentar estos planteamientos, pero nunca es tarde. Poner de acuerdo a las administraciones es más complejo que a las organizaciones empresariales porque intervienen intereses políticos. Esto los empresarios lo entienden rápido; miras al mapa de los corredores, ves que todos los del Mediterráneo están conectados y que en el Cantábrico no hay ninguno y lo comprendes.

Una buena porción de la Francia cantábrica también quedó fuera.

Es una carta que queremos jugar. Ahora vamos a invitar a la sociedad civil, gobiernos regionales y municipales de España, pero de forma inmediata iniciaremos contactos con otras zonas del arco Atlántico como ese cantábrico francés.

En las autopistas del mar a Galicia se la ha visto más como rival que aliado. ¿Cómo superarán esas diferencias?

Igual que en el Mediterráneo. Valencia y Barcelona pueden competir para captar tráficos, pero se unen para reivindicar el corredor.

Ferrmed, el grupo de presión mediterráneo es su ejemplo.

Empezaron en 2004 lo que ahora iniciamos nosotros. Presionan y tienen un montaje impresionante que les ha dado muy buenos resultados. Nos fijamos en sus buenas prácticas, vamos, les copiamos de forma descarada.