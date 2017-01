Los guardas reforzarán su presencia en los Lagos para evitar accidentes

La presencia de los guardas en los Lagos de Covadonga se reforzará desde hoy y durante los próximos días para evitar imprudencias como las que protagonizaron ayer siete personas, que accedieron a la superficie helada del lago Ercina. Así lo confirmó el director de la vertiente asturiana del Parque de los Picos, Rodrigo Suárez Robledano, quien indicó que la mayor presencia de estos profesionales también se extiende al Enol. El responsable del parque recordó que acciones como ésta suponen una infracción, de carácter ley, de la normativa por la que se rige Picos de Europa. "Estas actuaciones afectan a las condiciones naturales del espacio y las sanciones por ello pueden ir desde los 300 hasta los 3.000 euros", indicó.

Por los hechos ocurridos ayer, no se ha tramitado denuncia alguna. De hecho, no es habitual que se reciban quejas por caminar sobre los lagos helados. Las infracciones más habituales que tienen lugar en el parque nacional están relacionadas con las acampadas libres, es decir, no autorizadas y los intentos de capturar algún animal de los lagos. Suárez Robledano apuntó que "el papel de los guardas no es multar, sino garantirzar la protección de los turistas y advertirles de posibles quebrantamientos de la normativa. En cualquier caso, señaló, "la primera cuestión es que no debería haber gente haciendo esto".