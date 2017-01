Ribadeo no tiene dinero para pagar las luces del Puente de los Santos

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, reiteró que ni su municipio ni el vecino de Castropol pueden asumir el coste de mantener la iluminación del Puente de los Santos, que comunica Galicia con Asturias -sobre la ría de Ribadeo-, con cargo a sus respectivos presupuestos municipales e insiste en que es el Ministerio de Fomento quien tiene pagar el consumo de las luminarias, que están apagadas desde 2011.

El Ayuntamiento de Ribadeo puso esta situación en conocimiento del Defensor del Pueblo hace unos meses, pero después "de la respuesta recibida, dándole la razón a Fomento", Fernando Suárez arremetía duramente contra el titular de esta institución en otro escrito. "Me gustaría decirle que su figura, como no puede ser de otra forma, está orientada a la defensa del ciudadano frente a la Administración y no al contrario", precisa el regidor local en el escrito remitido al Defensor del Pueblo, al que acusa de "hacer suyas las opiniones" de la Secretaría de Estado de Infraestructuras "sin contrastar, investigar o manifestarse sobre la legalidad" de lo argumentado por ese órgano.

El Defensor del Pueblo en su contestación hizo referencia a la existencia de un supuesto acuerdo por el cual los ayuntamientos de Ribadeo y Castropol se comprometían a pagar la iluminación de las aceras del puente, pero Fernando Suárez le aclara en su escrito que "nunca tuvo "conocimiento de ningún compromiso oficial o legal sobre ese asunto", a pesar de tener responsabilidades de gobierno desde 2003. "Si de verdad pretende que su institución sea útil y resolutiva, debe tomar una posición imparcial real frente a la Administración y el Gobierno, puesto que de otra forma difícilmente podremos sentirnos amparados y defendidos contra actitudes como la que en este caso adopta el Ministerio de Fomento", concluye.