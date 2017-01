¿Los puertos compiten entre ellos en la captación de tráficos? Esa fue una de las cuestiones analizadas ayer en el Fórum EL COMERCIO titulado 'Puertos del Norte' y al que asistieron los presidentes de los puertos de Bilbao (Asier Atutxa), Santander (Jaime González), Gijón (Laureano Lourido), Avilés (Santiago Rodríguez) y Vigo (Enrique López), además del presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Lo que defendieron los presidentes portuarios puede resultar sorprendente: «No compiten los puertos, sino las cadenas logísticas», aseguró Atutxa, quien remarcó que «la cadena logística es la que hace que los proyecto industriales acaben en un puerto u otro por cuestiones de eficiencia».

Esa misma idea la defendió Jaime González, quien llamó la atención sobre la necesidad de acometer inversiones para conseguir tráficos que no compitan con puertos cercanos. Es decir, planteó si «es mejor repetir propósitos en puertos próximos o que todos puedan aspirar a generar actividad en su zona de influencia».

Todos defienden la cooperación entre los puertos, pero el presidente del de Vigo, Enrique López, es partidario de que el Estado actúe como moderador. Señaló que «El Estado tiene que jugar su papel. Si hay una acción coordinada y conjunta, se puede competir mejor. Si no es así, cada puerto deberá competir con otro por un número demasiado limitado de clientes. Es necesario hacer un análisis a muchos años vista».

Laureano Lourido: «Veo los puertos de Asturias como un puerto con dos bocas»

En Galicia, los diferentes puertos no compiten entre ellos pero, ¿qué ocurre en Asturias con los de Gijón y Avilés? La respuesta la tienen sus presidentes. Santiago Rodríguez Vega asegura que «cada uno tenemos nuestros distribuidores y no nos dedicamos a quitarnos tráficos». Los desarrollos de las dársenas avilesinas «no son para hacer la competencia a Gijón y tampoco hacemos inversiones contradictorias», en clara referencia a que hay una serie de tráficos en los que no puede competir con El Musel.

Mucho más pragmático fue Laureano Lourido, quien mantiene que «los puertos están para servir a la sociedad, no para captar tráficos. Nosotros trabajamos para que el paso de la mercancía por el puerto sea tan competitivo que las industrias puedan desarrollarse. No se trata de tener más tráficos quitándoselos a otro puerto».

Lourido aseguró que su visión de los puertos asturianos es el de «un puerto con dos bocas», punto de vista que no compartió el presidente avilesino, que defendió tanto la independencia como la rentabilidad de los muelles que dirige.

El presidente de Puertos del Estado también respalda esa colaboración entre los puertos, pero José Llorca se mostró firme partidario «del libre mercado y los puertos han de estar en ese ámbito. El Estado no puede decidir quién mueve determinada mercancía, sino que son las cadenas logísticas las que han de decidir en un sistema competitivo. Los puertos no son quienes compiten, sino los logistas y los terminalistas».

509 millones de toneladas

José Llorca recuerda que el sistema portuario español otorga autonomía de gestión a cada puerto, máxime en el actual sistema global. Y defendió ese modelo, máxime teniendo en cuenta que el año pasado se logró el récord de tráficos con más de 509 millones de toneladas y unos beneficios de unos 200 millones de euros, lo que significa un 2,1% de rentabilidad, muy cerca del 2,5% máximo que marca la ley.

Los presidentes de los puertos participantes en el fórum aseguraron no asustarse ante las fuertes inversiones que tienen previstas, aunque sí advirtieron la necesidad de «corregir posibles desequilibrios», como apuntó el presidente de Vigo.

El propio funcionamiento de las autoridades portuarias es también motivo de controversia pues, como indicó el bilbaíno Asier Atutxa «son como pequeñas ciudades estado». Por ello, reclamó la necesidad de que los puertos sean «más flexibles» en su funcionamiento.

Pero José Llorca quiso recordar que «los puertos no están para acumular fondos de maniobra», sino que los beneficios que generen han de ser reinvertidos en el puerto.