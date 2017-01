Caminar sobre los Lagos helados, hasta 5.000 euros de sanción

La temeridad de algunos visitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa ha llevado a los responsables del espacio natural a reforzar la seguridad en el entorno de los Lagos. El director de la vertiente asturiana del parque, Rodrigo Suárez Robledano, explicó que ayer pidió al guarda mayor que aumente la presencia de efectivos en estas zonas «para evitar riesgos». El ligero aumento de las temperaturas propicia el deshielo del Ercina y el Enol, lo que eleva el peligro ante imprudencias como las cometidas por siete personas el pasado domingo, que se hundieron en el agua al caminar sobre la superficie helada del primero.

Así, los guardas del Principado adscritos al parque nacional incrementarán la vigilancia de los Lagos durante estos días para intentar que no se produzcan accidentes evitables. «La primera cuestión es que no debería haber gente haciendo esto», subrayó el codirector del parque, que hizo un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad de las personas que visitan los Lagos. Suárez Robledano recordó que se trata de un tema primordial de seguridad. Parece que ni siquiera las costosas sanciones previstas en la normativa por actos de este tipo amedrentan a las incautos. «Estas actuaciones afectan a las condiciones naturales del espacio y las sanciones por ello pueden ir desde los 500 hasta los 5.000 euros», indicó. Por los hechos ocurridos el domingo, no se ha tramitado denuncia alguna. De hecho, no es habitual que se reciban quejas por caminar sobre los lagos helados.

«Garantizar la protección»

«Las acampadas y la captura de animales en el agua son las faltas más habituales»

Las infracciones más habituales que tienen lugar en el parque nacional están relacionadas con las acampadas libres, es decir, no autorizadas y los intentos de capturar algún animal de los lagos. Suárez Robledano apuntó que «el papel de los guardas no es multar, sino garantizar la protección» de los turistas y advertirles de posibles quebrantamientos de la normativa. Los efectivos de seguridad, alrededor de una veintena, se dividen en dos zonas: los Lagos y Cabrales; y trabajan a tres turnos.

Respecto a las sanciones, el director recalcó que, en caso de particulares, suele imponerse la cuantía mínima, aunque depende del tipo de falta cometida. No es lo mismo, señaló, que una pareja haga acampada libre a que un autobús con cincuenta personas acceda a lugares protegidos. Fueron dos grupos quienes protagonizaron las últimas imprudencias. El primero estaba formado por cuatro mujeres, que se adentraron sobre el lago para hacerse unas fotografías y se hundieron hasta las rodillas. En el segundo caso, tres jóvenes quedaron cubiertos por el agua casi hasta el cuello.