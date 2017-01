Un culín en el desierto de Gobi

Vaya por delante que Juan Menéndez Granados es «buen chaval», pero por encima de todo es un loco cuerdo del deporte más extremo. Cuando apenas levantaba un palmo del suelo, montó en bicicleta por primera vez en su Pravia natal y ya nunca más la soltó. Eso sí, pasó de corretear alrededor de la estatua del rey Silo en la plaza de la villa a cruzar el desierto de Atacama, a atravesar Escandinavia de cabo a rabo, a explorar la Amazonia, ascender el Gran Atlas, en Marruecos, y como echar un culín de sidra en el Polo Sur le supo a poco, este aventurero decidió que era hora de emprender un nuevo viaje extremo. Su próximo destino, Mongolia.

La aventura comenzará en marzo y tendrá por delante cuarenta días de expedición. Un viaje que le llevará a recorrer dos mil quinientos kilómetros, a dormir a veinte grados bajo cero, ascender a tres mil metros de altitud -a los que hay que incluir unos dieciséis mil metros de desnivel acumulado- y atravesar montañas, desiertos y estepas completamente solo. Todo esto resume muy bien una aventura inédita que él mismo define como «muy extrema» y que «no es pan comido».

La pregunta para saber por qué se complica así la vida es inevitable: «Para explicarlo voy a poner un ejemplo: imagínate que hay un ascensor al Everest. Mucha gente subiría en él pero no tendría el mismo sentido que escalarlo por una vía difícil. Yo soy el de la vía difícil». 'Touché' porque ante este argumento poco se puede decir: al chico le gusta el riesgo, aunque con matices.

El deportista extremo asturiano ascenderá a altitudes de hasta tres mil metros

La expedición le llevará a recorrer estepas, cadenas montañosas y desiertos

Sus aventuras en bici por los lugares más extremos del planeta le han servido para que le hayan bautizado como 'Juan sin Miedo'. Nada más lejos de la realidad: «Sí que tengo miedo, debería ser 'Juan con Miedo'». No siente vergüenza de reconocerlo porque es consciente de que ese sentimiento «es lo que me hace regresar». En su expedición a la Antártida, en el año 2014, Menéndez pasó miedo «cada uno de los cuarenta y seis días» que duró su expedición». Esa misma sensación se lleva ahora en su equipaje destino a Mongolia.

Soledad, agua y frío

Los tres temores a los que 'Juan sin Miedo' se va a enfrentar en Mongolia van en este orden: la soledad, la falta de agua y las temperaturas extremas. Pero no se preocupen, porque este especialista del deporte de riesgo puede con todos ellos. Para él, la soledad le da la oportunidad de vivir «sensaciones más intensas». Además, ir solo le proporciona un reto deportivo «más justo». ¿Qué tiene que ver aquí la justicia? La explicación la encuentra Granados en lo siguiente: «No hay muchos candidatos a acompañarme y los pocos que hay no creo que estén preparados». No peca de vanidoso sino de sensato: «Hay que hacer frente a condiciones extremas y saber gestionar la incertidumbre».

Tan real como los dos mil quinientos kilómetros que separan Ulaangom, punto de partida de la aventura en Mongolia, de Dalanzadgad, punto de llegada. Entremedias, se enfrentará a temperaturas de hasta menos veinte grados bajo cero. «Cuando llegue a Mongolia pasaré un período de aclimatación para saber qué tipo de tienda y sacos deberé de usar». También tendrá que luchar contra una posible carencia de agua. El sesenta por ciento de la población mongola es nómada, por lo que los poblados que se encontrará en su periplo podrá contarlos con los dedos de una mano. «Hay que calcular el agua para cinco días y realizar un avituallamiento de más de veinticinco litros para poder realizar una media de 62, 5 kilómetros diarios» y eso son «muchísimos kilómetros», planifica 'Juan sin Miedo', que se ha empeñado en realizar el «itinerario más complicado».

Todo con mucha cabeza y consciente de que la seguridad es lo que más le preocupa. Lo que «importa es volver». Para ello contará con todo un equipo de apoyo y seguimiento en Asturias y en Mongolia, dos teléfonos satélites, otro de seguimiento de posición y un cargador solar y en caso de problemas, está todo planificado a través de contactos locales del país.

'Juan sin Miedo' no da puntada sin hilo y lleva meses preparándose para esta nueva aventura: «Voy a sitios así para sentirme vivo». Y lo hace en su bici. No la que cogió de niño en su Pravia del alma, sino una más sofisticada para atravesar las estepas, montañas y parajes inhóspitos de Mongolia para acabar echando un culín en pleno desierto de Gobi.