Los malos humos llegan a la Junta

Plataformas anticontaminación, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas y algunas formaciones políticas y sindicales se han coordinado para iniciar movilizaciones en protesta por los niveles de contaminación de la zona central de Asturias. La primera de esas movilizaciones se realizó al mediodía de ayer, frente a la Junta General del Principado, y un grupo de vecinos se entrevistó con representantes de todos los grupos políticos de la Junta para transmitirles una reivindicación clara: el cumplimiento de la legislación vigente en materia de calidad del aire.

Lo consideran un primer paso antes de reunirse directamente con el Ejecutivo asturiano, preferentemente con la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, que es la competente en esta materia. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista y en representación de la comarca de Avilés, explicó que «la contaminación es un problema grave y está generado por una industria consentida y permitida». Reclamó de la consejera que «deje de engañarnos y tome medidas. Lo que pedimos es que se cumpla la normativa, porque Asturias la incumple en muchos concejos».

Pontigo también pide que se hagan públicos los datos de las estaciones de control de las empresas privadas: «Dicen que no nos los dan porque crearíamos alarma social. Se crearía si los datos son malos. Solo queremos transparencia».

Inés Fernández Prada, en representación de los vecinos de Gijón, se quejó de que «no conocemos las medidas propuestas recientemente por la consejera. No se ha dirigido a la plataforma. Pero si lo que va a hacer es invertir dinero en pantallas para decir que la calidad del aire es muy buena, mejor que se lo ahorre». Prada apunta que no son los vecinos quienes tienen que proponer las medidas a adoptar para bajar la contaminación, ya que «es el Principado el responsable y quien tiene sus técnicos. Pero queremos propuestas realistas».

Tarik Vázquez, presidente de la asociación Biodevas, de Lugones, indica que la plataforma pretende «que cada vez más gente se conciencie, porque ya hay muchas personas que están sufriendo los efectos de la contaminación. No queremos que se coloquen más estaciones de control, sino medidas que nos permitan tener unos niveles bajos de contaminación». Vázquez apunta que se están registrando más problemas respiratorios entre la ciudadanía y no confía en las medidas anunciadas por la consejería para controlar la actividad de las empresas, como la instalación de cámaras de vigilancia. Al respecto, indica que «la gente que vive cerca ya lo ve. Es una pérdida de dinero. Sí que podrían poner medidores en las salidas de las chimeneas».

Uno de los problemas de contaminación más graves se produce en Trubia, con altos niveles de benceno. Manuel Fernández pertenece a la asociación vecinal e indicó que «tenemos los índices más altos de España. Probablemente sea así desde hace décadas, pero hasta julio no tuvimos estación medidora y no lo sabíamos». En Trubia temen por la salud de los vecinos y no saben en qué medida ha podido afectarles en los últimos años, por lo que «vamos a pedir un estudio epidemiológico de la población para ver si tenemos unos índices de mortalidad más altos que en el resto de Asturias», apuntó. Pero tienen claro que no van contra las empresas, sino que quieren «que las emisiones estén en los límites que marca la legislación».