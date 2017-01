«Los ciudadanos decidirán si es beneficioso», dice Blanco sobre el fin de la jornada de tarde

En 2013, la decisión del Gobierno regional socialista de implantar la jornada de tarde en los hospitales y centros de salud y de retirar, entre otras cosas, las denominadas 'peonadas', desembocó en una huelga sanitaria de tres meses. Ahora, cuatro años después, la misma consejería que adoptó esa decisión -ocupada ahora por Francisco del Busto- propone retirar los turnos vespertinos. El artífice de aquella polémica medida, Faustino Blanco, no quiso ayer ahondar en valoraciones sobre el cambio de parecer del actual Ejecutivo autonómico. «Fue una decisión que, en su momento, tomamos apoyados en el equipo de gobierno. Ahora se ha decidido ir por otra parte y no me corresponde a mí pronunciarme sobre ello», manifestó en declaraciones a EL COMERCIO. Blanco estima que esta decisión afectará en el futuro al interés general de los asturianos, por lo que serán ellos «los que decidan si el cambio es beneficioso».

Respecto a la negociación abierta por el Sespa con los sindicatos sanitarios para ampliar la jornada media hora más al día en lugar de hacer una tarde a la semana, CC OO advirtió de que no ratificará ningún acuerdo que no contemple «una mejora para todos los trabajadores» y que no negociará solo la redistribución de las denominadas 'horas marianas' (que supusieron pasar de 37 a 37,5 horas semanales).

'Horas marianas'

CC OO hizo público ayer un comunicado en el que recuerda que el decreto que regula la jornada actual -y que puso fin a la huelga médica- fue avalado por Cemsatse y UGT y ratificado después con la firma del Simpa Cemsatse con el acuerdo de salida de la huelga de 2012. Señala que el sindicato no estaba de acuerdo ni con la jornada de 37'5 horas, ni con la programación de las llamadas 'horas marianas', ni con la ponderación de las horas nocturnas por considerarla «absolutamente insuficiente» y que, a nivel estatal, se están manteniendo reuniones con los grupos políticos y con el Gobierno para recuperar la jornada de 35 horas semanales.

Por otro parte, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, negó ayer «rotundamente» que se hayan retomado las peonadas en el Hospital Universitario Central de Asturias, como aseguró esta semana CC OO. «La única actividad extraordinaria que se lleva a cabo en el complejo hospitalario es la autorizada por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2010 para la cirugía compleja». Este tipo de intervenciones -entre las que se incluyen figuran la cirugía de la base del cráneo, la cirugía bariátrica, la cirugía oncológica y la cirugía cardíaca- «se realizan desde hace años y en un número muy similar por cada ejercicio», puntualizó en un comunicado la Consejería de Sanidad.

Al margen de estos procedimientos, «no se está ejecutando actividad especial alguna en el HUCA ni en cualquier otro» centro sanitario, afirmaron tras recordar que «cualquier» programa especial que conlleve actividad extraordinaria debe «estar regulado por el acuerdo de retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado suscrito el 16 de junio de 2016».