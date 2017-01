El frío y la nieve regresan a la Cordillera

Hará sol, pero también lloverá. Sobre todo, nevará y hará frío. Mucho. De nuevo las mínimas bajarán este fin de semana, sin que las temperaturas más bajas pasen de los cinco grados en toda la región. Asturias vivirá un fin de semana puramente invernal, con el aliciente de que las dos estaciones de esquí asturianas, Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares, estarán abiertas. Entre ambas superarán los 23 kilómetros de pistas dispuestas para los deportes de nieve, actividad que genera numerosos recursos económicos para el sector turístico, especialmente para el más cercano a ambas estaciones.

Tras una ola de frío siberiano, este fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activado ningún aviso en la región, aunque sí advierte de la bajada de las temperaturas y de una cota de nieve que llegará mañana a los 700 metros sobre el nivel del mar.

Según el parte oficial, hoy los cielos estarán parcialmente nubosos, con lluvias débiles y una cota de nieve que pasará de los 1.200 metros de primera hora de la mañana a los 700 del final del día. En principio, no se prevén problemas en la mar, ya que los vientos no generarán los problemas registrados en la pasada semana en el Mediterráneo. No obstante, Protección Civil recomienda precaución tanto en la mar como en la carretera. Viajar con suficiente combustible y móviles con batería suficiente en caso de accidente.