Ildefonso Rodríguez del Río releva a Jesús Villa en el sindicato de Policía Local

Jesús Villa abandona la secretaría general del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla) después de once años al frente del colectivo. Ildefonso Rodríguez del Río, responsable de la agrupación gijonesa, ocupará el cargo una vez se haya hecho efectivo el traspaso de poderes. Así lo decidieron ayer los afiliados que participaron en el octavo congreso del sindicato. La candidatura del gijonés fue la única que concurrió al proceso electoral, celebrado ayer en la Casa de Cultura de Mieres.

«Es una decisión personal. Considero que es necesario, en este momento, hacer un relevo. Llevo once años como secretario general y es hora de darle un nuevo aire al sindicato», apuntó Villa, de 58 años. Sin embargo, no abandonará la secretaría general de la Confederación Nacional de Sindicatos Policiales, cargo que ocupa desde hace nueve años. Villa animó a Rodríguez del Río y los nuevos miembros de la directiva, «unos valientes que asumen este reto y a los que felicito porque la tarea sindical no es fácil y, además, es muy desagradecida».

Por su parte, Ildefonso Rodríguez del Río encara esta responsabilidad «con cierta inquietud» por la celeridad con la que se han desarrollado los acontecimientos. «Me surgió todo bastante rápido; me presenté, más que nada, por petición de mis compañeros», señaló. Pese a todo, tiene ganas de lograr las metas más urgentes para los policías locales asturianos. Entre ellas, «la Ley de Coordinación de 2007, de la que aún no se han desarrollado las normas marco y es vital para que la plantilla de la Policía Local en Asturias sea más homogénea; es importante para que todos estemos lo más unificados posible». A más largo plazo, se plantea acciones para conseguir esa unidad en el ámbito nacional.