Japón a piñón fijo

Maybe die' fue un día la respuesta de un grupo de japoneses a la descripción de la aventura que iba a emprender un grupo de cinco amigos españoles. «Quizás muráis», más a menos quisieron decirles. «Podríamos haberlo hecho, pero por suerte no hubo accidentes de ningún tipo, recuerda el gijonés del grupo, Jaime López-Dóriga Juanes o Jaime Aukerman, como se hace llamar dentro del colectivo unido por las bicicletas de piñón fijo. Las mismas con las que rodaron durante 16 días sin asistencia por las tres islas del archipiélago Nipón, desde Nigata a Monte Aso. Juntos los cinco, Nacho Tapia, Mario Cranks, Delvis G Marte, Carlos Ja y Jaime Aukerman (todos asumen un alias) son The Roosters. Nacieron como grupo en Madrid hace tres años, cuando decidieron iniciar su primer viaje juntos sobre sus ligeras bicis sin frenos y también entonces sin asistencia. Para iniciarse trazaron una ruta a Burdeos desde Madrid. Luego pusieron en su punto de mira Oporto, después Barcelona, Valencia. El año pasado, el sueño era Japón. Y el sueño se hizo viaje y el viaje, un documental que no podía llevar otro título: 'Mayde Die'.

Dirigido por Aitor Saavedra y con producción de Walden Studio, se presenta hoy en Gijón, a las seis de la tarde, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, con una pequeña introducción en la que participarán algunos de los protagonistas. No es la primera vez que 'Maybe Die' ve la luz. La cinta, que «no es solo una película sobre ciclismo, sino una historia personal que cuenta cómo cinco amigos recorren un país explorando sus paisajes, descubriendo sus costumbres y conviviendo entre ellos», ya ha sido estrenada en varios lugares, incluso fuera de España, donde tiene varias citas en los próximos meses.

Los 1.200 kilómetros recorridos de distancia con «unos desniveles que, a veces, eran de infarto», descubriendo la magia de un país lleno de misterios, de paisajes infinitos y de calles abarrotadas, en las que rodaron con grupos locales, fueron «tan maravillosos, como muchas veces difíciles». Todo lo fotografíó Lino Escurís, dejando para la memoria una serie de instantáneas bellísimas. Con él, en coche, observándolo todo y apoyando como un sherpa, viajó también Miguel Gatoo, «responsable de la cordura del grupo». Pero la aventura no tuvo apoyo. The Roosters consiguió culminar su proyecto sin ayuda ninguna, «durmiendo en hamacas y solo con el equipaje que podían llevar las mochilas». Por el camino, algún altercado, mucha ilusión y la mejor de las experiencias.

