Núñez Feijóo respalda el tren del Cantábrico propuesto por los puertos del norte

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mostró su respaldo a la propuesta de los presidentes de los puertos del norte peninsular, planteada el pasado lunes en el Fórum EL COMERCIO y que también cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, para acometer la construcción de un corredor ferroviario transcantábrico de ancho internacional a lo largo de todo el litoral, entre Bilbao y Vigo. Núñez Feijóo cree que la propuesta de esta conexión «merece una reflexión y un estudio», dado que la cornisa «siempre tuvo un problema de conexiones». Además, indicó que «es la segunda prioridad para Galicia», después de la conexión con la Meseta. Pero también quiso dejar claro que «hacer un tren de alta velocidad transcantábrico sin terminar el tren de alta velocidad que hay en ejecución con el resto de España es un proyecto muy ambicioso».

El presidente de la Xunta apuntó que Galicia «ha de tener posibilidades de transportar mercancías» y viajeros hacia el norte peninsular y que «Feve es una oportunidad de infraestructuras que están ahí desde hace muchas décadas». Además, dijo que las principales localidades de interés para Galicia son las que están en la Cornisa Cantábrica y que «todo lo que sea unirnos será bueno».

Por eso, Núñez Feijóo solicitará información al respecto del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el transcurso de la reunión que ambos mantendrán el próximo martes. Igualmente, el presidente gallego se pondrá en contacto con las autoridades del Principado para conocer con detalle la propuesta, incluida desde hace unos años en el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad asturiano.

La idea del tren transcantábrico tiene como objetivo unir las comunidades del Cantábrico con el corredor europeo Lisboa-Bilbao. La propuesta fue lanzada el pasado lunes por el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, en el transcurso del Fórum EL COMERCIO dedicado a los 'Puertos del Norte'. González reclamó un corredor cantábrico de ancho internacional «y no un tren de juguete, que no presta un servicio comparable a otros trenes de Europa», en referencia a la actual línea de Feve. Y es que las conexiones terrestres son fundamentales para los puertos y las ferroviarias pueden abrir muchas oportunidades de negocio, ya que no solo han de tener aprovechamiento para viajeros, sino también para mercancías. Jaime González dijo que «hay que reclamar que entre Bilbao y Vigo haya un verdadero corredor atlántico de costa, que sea atractivo para las multinacionales». El caso es que asegura que las regiones del noroeste ibérico quedan inmediatamente descartadas cuando las multinacionales hacen una auditoría para instalarse en España.

Este planteamiento fue rápidamente respaldado por los presidentes de los puertos de Bilbao, Asier Atutxa; Vigo, Enrique López; Gijón, Laureano Lourido, y Avilés, Santiago Rodríguez Vega. También se congratuló de esta idea la consejera de Infraestructuras del Principado, Belén Fernández, quien aseguró que «viene a respaldar» la propuesta asturiana incluida en su planificación de las infraestructuras 2015-2030 «aprobada por el Gobierno regional hace dos años. Se trata de dar continuidad al corredor ferroviario entre Vigo y La Coruña, enlazando con Ferrol y, de ahí, avanzando hacia el este hasta conectar con el trazado del eje atlántico». Es más, añadió que «es una idea muy potente para la ganancia de tráficos portuarios, el desarrollo logístico y la atracción de inversiones».