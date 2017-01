Rabanal ve «inaceptable» que Amaresh esperara cinco años por una operación

Amaresh Fernández falleció en Nochevieja a los 24 años tras pasarse los últimos cinco esperando por una operación de reducción de estómago. Su caso lo recordó ayer Carmen Fernández, diputada de Foro, mientras interpelaba a Jaime Rabanal, exconsejero de Hacienda y entre 2012 y 2014 responsable del área sanitaria IV o, lo que es igual, la máxima autoridad en el HUCA. «Desconozco de lo que me habla, pero no me parece aceptable, ni cinco años ni seis meses de espera», replicó el economista, hoy jubilado.

Rabanal regresó al parlamento autonómico para participar en la comisión de investigación de las listas de espera, donde sacó pecho por el operativo de traslado entre el viejo hospital y el actual. «Creo que no fue un caos; no diré que fue modélico porque hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero en su conjunto, un traslado de la complejidad del antiguo HUCA es difícil hacerlo mejor», aseveró.

El antiguo político reconoció que la huelga médica de 2012 «tuvo un enorme impacto» en las listas de espera, mientras que el cambio de hospital central «fue mucho menor». Durante la sesión de ayer hablaron también Montserrat Bango y José Luis Alcázar, exgerentes de las zonas de Gijón y Avilés. Junto a Rabanal, se enfrentaron a las preguntas del diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, quien señaló que en el año de la huelga el Servicio de Salud aumentó el gasto en implantes desde los 29 millones anteriores a los 74.

El parlamentario acusó al Principado de «prolongar innecesariamente la huelga para ahorrarse dinero de salarios y quirófanos y poder pagar así este 'implantazo'». El exconsejero tildó de «esotérico» el razonamiento. El Grupo Socialista tachó la teoría de «disparatada» y solicitó a Podemos que destituya a su responsable en Sanidad.