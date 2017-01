Universitario a los 82 años

Nació al calor de una revolución y eso, al parecer, le metió las 'ganas de marcha' en la sangre. Hoy, a sus 82 años, lejos de resignarse a dejar que el tiempo le robe la salud y la lucidez, Ceferino Otegui Álvarez (Oviedo, 1934) se prepara para afrontar el tercer curso del grado de Geografía e Historia que cursa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). A muchos les parecerá extraño que alguien de su edad se meta en semejante berenjenal, pero es porque no conocen a Ceferino.

Al Ceferino que tan pronto escribe una novela histórica como pinta las estatuas de su querida Oviedo con tinta china. Que talla unas manos en madera o da una clase de marketing. Porque detrás de ese hombre de pelo corto y gris y aspecto serio se esconde un chaval inquieto.

Volviendo al inicio, cabe recalcar que Ceferino nació en Oviedo, pocas semanas antes de que algo que comenzó como una huelga general se transformase en una auténtica revolución en Asturias. Menos de dos años después estallaría la Guerra Civil, cuyo final sumiría al país en largos años de pobreza y depresión. «Yo era un niño y, por tanto, mis recuerdos son felices. Sin embargo, la posguerra fue muy dura y mi padre, quien tenía varios negocios en Cuba, decidió que toda la familia se trasladase a la isla», relata el ovetense. Así, en 1948 Ceferino cambiaría las calles de la capital asturiana por las extensas fincas de caña ubicadas en la pequeña localidad de Arcos de Canasí, a unos setenta kilómetros de La Habana.

Se crió en Cuba, aunque regresó a España al cumplir los 25 huyendo del castrismo

La aclimatación a su nueva tierra no fue sencilla, reconoce el estudiante, pues la familia residía en una de las fincas de su padre, lejos de las poblaciones colindantes y sin siquiera carreteras asfaltadas por las que moverse. «Para estudiar me tuve que ir a un internado y los primeros meses se me hicieron realmente difíciles», explica. No obstante, sus recuerdos de la Cuba de los años 50 están llenos de color. «Era un lugar increíble. Veías pasar aquellas 'maquinonas' americanas, los Cadillacs, y la fiesta que siempre había en la calle... Era La Habana de Hemingway en El Floridita y La Bodeguita del Medio, irrepetible», rememora. Y para dejar claras las diferencias entre la España que dejó atrás y esa Cuba que estaba descubriendo señala cómo ya en aquella época había en la isla televisores en color, algo que en nuestra tierra parecía todavía un sueño.

Seis meses en el calabozo

Sin embargo, una revolución se volvió a cruzar en su camino y, tras ver el cariz que estaban tomando las cosas, decidió salir de su amada isla caribeña para regresar a la tierra que le vio nacer. Fue en 1960 y al poco de llegar, la realidad le golpeó con fuerza. No solo sus estudios en Cuba no valían para nada -sonríe al recordar su regreso al instituto, rodeado de «chiquillos»- sino que el no haber acudido al servicio militar en su día le valió seis meses en el calabozo de El Milán.

Superados estos primeros trámites, Ceferino hizo el graduado escolar y después se especializó en Dirección de Empresas en el Instituto Universitario de Empresa. Tras una primera temporada como profesor de Marketing, dirigió sus pasos hacia el mundo de los negocios y pronto fue contratado como gerente en una pequeña compañía de maquinaria agrícola, donde se quedaría hasta el final de sus días como trabajador.

Autor de novela histórica

No obstante, como él mismo señala, lo mejor estaba por llegar. «Jubilarme fue una auténtica liberación. Fue entonces cuando empecé a tener tiempo para dedicarme a aquello que realmente me gustaba», explica. Y así, comenzó a pintar con tinta china, empleando la técnica del puntillismo, algunas de las estatuas que habitan en Oviedo, pero también se atrevió con la pintura al óleo. En 2007, llegó incluso a exponer sus obras en una sala de la capital asturiana. Durante unos años, se dedicó también a la talla de madera, como atestiguan las múltiples figuras y placas que decoran su hogar.

Pero si hay algo que apasiona a Ceferino es la Historia. De hecho, es autor de cuatro novelas históricas publicadas, dos ambientadas en Cuba y Perú y otras dos con tintes asturianos. Por ese motivo, ni corto ni perezoso, hace unos años decidió dar un paso más y matricularse en la UNED para estudiar Geografía e Historia. «No quería estar atado a un horario y, no nos engañemos, la brecha generacional iba a ser demasiado grande en la Universidad de Oviedo», indica. A distancia, recalca, puede organizarse como le parezca y acudir a los profesores siempre que lo necesite. «Estoy encantado», apunta.