Equo responde a IU que «no es suyo el mérito» de paralizar la depuradora

«La gestión de residuos en Asturias está por resolver, tras más de quince años de fracaso. La responsabilidad es del PSOE, pero el mérito no es de IU. Al menos no exclusivamente». Equo Asturies salió ayer a contestar a Izquierda Unida. Si el sábado la coalición daba por muerta la incineradora, ayer la portavoz de los ecologistas, Olga Álvarez, dejó claro que «fue el Conceyu contra la Incineración el que logró una sentencia que anula el segundo Plan Estratégico de Residuos del Principado (Perpa), entidad en la que están dos agrupaciones locales de IU, pero no IU Asturias».

Asimismo, recordó que «en estos momentos, está pendiente de sentencia otro recurso contra el tercer Perpa, también obra del Conceyu contra la incineración. Lo que ahora plantea, irresponsablemente, el Gobierno regional es una modificación de ese tercer plan que puede ser anulado». Una anulación que ella espera porque, entiende, que el análisis «conduce malévolamente a la incineración» y es el que «ahora sustentan otras opciones».